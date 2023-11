Un vecino de un pueblo de La Coruña toma esta decisión con su hijo por lo que pasó en la playa: "Mi madre"

El silencio que conocen sobre todo los ponedores de calles, el de la noche, puede equipararse, en algunos momentos, al del fondo del mar.

Algo tiene este entorno, que, cuando se conoce de verdad, crea una especie de adicción. Hoy ha estado en 'Poniendo Las Calles' Xaime, para hablar de submarinismo, del mar, de sus habitantes y de las personas que lo aman.

Y se presenta así en su web: “Submarinista Audiovisual. Hago vídeos, dentro y fuera del mar. También soy bueno dibujando peces. Gallego de Louro”. Louro es un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. De él salió, pero finalmente, a él volvió para quedarse.

Ha podido explicar qué es lo que hace único a su mar: "Para mí es complicado describirla porque es como mi casa de toda la vida, para mí es tan normal, pero tan necesario todos los días, es pequeñita y lo importante para mi es que está al abrigo del mar bravo y es una playita muy resguardada y muy protegida y eso te permite poder disfrutarla todo el año, es nuestro sitio favorito para bucear, nadar y descubrir todo lo que hay allí", así lo ha contado este miércoles en 'Poniendo Las Calles' Xaime.



Algo muy característico de la playa es su olor: "La pregunta es complicado porque huele a mar, pero tampoco es esta intensidad, porque al no tener esas olas rompiendo, es más tranquila, agua y arena, y más a esta época del año que estamos con los temporales fuertes, huele a alga, porque se está renovando el mar y huele a mar, pero sobre todo a alga", así lo ha contado este miércoles en 'Poniendo Las Calles' Xaime.

El nombre de su hijo, tiene el nombre de la playa

La costa gallega es brava, y eso la hace mágica. Para Xaime y su mujer, es especial, hasta el punto que le han puesto el nombre de la playa a su hijo: "La playa para mí es muy importante, casi el sitio más importante de mi vida, creo que de mi pueblo, de Louro somos muy de nuestro pueblo. Como creo que casi todo el mundo, pero en nuestro caso un poco exagerados y la playa en concreto para mí es, por suerte, a lo largo de los años, me crie ahí, también conocí a mi mujer y a mi hijo, lo estamos intentando criar igual y claro, le pusimos el nombre porque para nosotros es superimportante la playa, yo me críe desde pequeñito del todo, desde que nacía, porque ahí mi abuelo tenía un barquito en el mar para pescar y me enseñó todo, cómo era el mar, cómo navegar, todo.





"Y esta playa es que es pequeñita y tiene todo lo que a mi me gusta, que tengan charcas, un entorno natural más salvaje, porque a nosotros no nos gusta estar muy tirados en la arena, nos gusta estar en la playa, ver cangrejos, pasear, bucear... Eso sí, al principio lo del nombre era un poco una anécdota, no sabíamos qué nombre ponerle y mi madre lo dijo así, ya que os gusta tanto la playa y disfrutáis tanto de la playa por qué no lo llamáis Xas. Y así se quedó", así lo ha contado este miércoles en 'Poniendo Las Calles' Xaime.

Está claro que Xas seguirá los pasos de Xaime y Lara. No todo el mundo puede hablar de una playa con tanto entusiasmo; conocerla como la palma de su mano, y compartir su admiración por ella.

Los primeros pasos de esta familia comenzaron en ella, en la playa de Xas. Y ahora su objetivo es cuidarla para que siga así de bonita y rica. La playa se llama Xas y está en el pueblo gallego de Louro.