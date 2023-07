Utilizar gusanos para luchar contra el cambio climático: así es el uso del gusano de la harina

Cada día nos encontramos con que el precio de los alimentos ha subido una vez más. Por ese motivo, existen empresas que están buscando remedios sostenibles para seguir teniendo productos de calidad, pero respetando la economía de bolsillo. Una de ellas es Tebrio, la primera empresa española transformadora de insectos en formar parte de las B Corporations. Un conjunto de empresas que lideran un movimiento global para transformar la economía e impactar positivamente en el planeta y las sociedades. En ' Audio

Hace once años, en 2012, es cuando surge la idea de investigar el Tenebrio Molitor, más comunmente conocido como el gusano de la harina. Si bien empiezan a conocerlo en ese año, no es hasta 2014 cuando la compañía nace en la ciudad de Salamanca con el objetivo de aportar soluciones innovadoras y 100% sostenibles a la industria agroalimentaria. De hecho, se convirtió en la primera planta de producción de insectos aprobada en territorio de la Unión Europea para alimentación animal. Cuatro años más tarde, y debido al éxito que estaban teniendo, se vieron obligados a ampliar sus instalaciones. De esta manera, se convirtieron en la primera biotecnológica del mundo que obtenía la autorización para fabricar fertilizantes orgánicos elaborados a base de insectos. Y lo que es más increíble, consiguieron a la vez la etiqueta ecológica para comercializarlos.