Una profesora de Huelva en Marruecos revela el shock que dejó el terremoto: "No querían entrar"

El viernes pasado se producíaun terremoto en Marruecos de magnitud 6,8, es cierto que el epicentro se situó en la cordillera del alto atlas, a unos 115 kilómetros del suroeste de Marrakech y en esta zona se nota más la devastación del seísmo y dónde hay más víctimas, el número no para de crecer, según van haciendo más labores de desescombro, aparecen cuerpos al mover ladrillos, árboles y demás objetos, este dolor es indescriptible.

En nuestro país vecino, se encuentra Estefanía Lopa, es profesora de educación física en el liceo francés de Casablanca y ha estado esta noche en 'Poniendo Las Calles' para explicar cómo vivió el terremoto desde allí.

Estefanía afirma hoy en 'Poniendo Las Calles'que "Se notó mucho el terremoto, la gente salió corriendo de las casas y no sabíamos qué pasaba. Yo pensé, me tengo que poner encubierto y salir de la casa. Gracias a Dios solo duró unos minutos, pero cuando no sabes lo que es y no te lo esperas, da mucho miedo".





Devastadora imagen de las consecuencias del terremoto en Marruecos





El terremoto en Casablanca

Hay mucho contraste entre una ciudad y otra. Estefanía, por ejemplo, vive en Casablanca, una ciudad económica y moderna, vive en un ático y asegura que las imágenes que salen en las noticias de las casas destrozadas son zonas mucho más pobres en las que las casas son de piedra y casi no hay carreteras, con lo cual el terremoto ha afectado mucho en esa zona del país.

Lopa vive en Casablanca desde hace 11 años, le ofrecieron una oferta de trabajo en el Liceo francés, una parte de su carrera la hizo en Madrid y la otra en Francia, trabaja allí y le gusta mucho, suele viajar por la zona de la costa sur y asegura que el terremoto ha sido devastador para las zonas más costeras y de montaña.

"La noche del terremoto, la gente tenía miedo que se volviera a repetir y las señoras mayores de mi barrio se quedaron toda la noche en sus sillas porque no querían entrar en casa. Al final la vida sigue y se va el miedo poco a poco, pero sí que estamos intentando ayudar en lo que se puede a la zona de Marrakech, donde el terremoto ha sido devastador", así lo ha contado hoy en 'Poniendo las Calles' la profesora.

"El miedo se sigue respirando en las calles, pero en Casablanca lo que estamos haciendo es hablar de cómo podemos ayudar y no tanto de lo que ha pasado", así lo ha afirmado hoy en 'Poniendo Las Calles' Estefanía Lopa.

Carlos Herrera empezaba la mañana con la vista en lo ocurrido en Marruecos el pasado viernes, un terremoto que fue devastador, sobre todo en las zonas más pobres del país