Una meteoróloga desvela el tiempo que hará este mes de junio en España: "Han cambiado los pronósticos"

En los últimos años, España ha experimentado veranos más calurosos de lo habitual, lo que ha dado como resultado un incremento de las olas de calor en todos los sentidos. Ya hay pronósticos que hablan del que viene en este 2023 calificándolo de abrasador. El de 2022 fue el más cálido jamás registrado en España. La temperatura estuvo 2,2ºC por encima de la media. Por eso todo el mundo mira ya al 1 de junio, momento en el que empieza el verano climatológico. Por lo que explica Mar Gómez en 'Poniendo las Calles', parece que habrá cambios con respecto a esas previsiones.

Audio





Las precipitaciones en España durante los meses de verano pueden variar según la región y el año específico. Pero, en líneas generales, el verano de este país se caracteriza por tener un clima cálido y seco. Esperar la lluvia que no ha caído el resto del año para paliar la situación de sequía que vive la nación sería de ilusos. Si bien es cierto que en la última semana han aparecido tormentas, que, aun así, no salvan para nada los problemas con el agua, todas las esperanzas se ponen en el arranque del otoño, cruzando los dedos de que la nueva estación no empeore la situación.

La Agencia Estatal de Meteorología informa de que los veranos en España se han ido calentando desde los años 80, con olas de calor cada vez más comunes e intensas. Se ha demostrado que los veranos son cada vez más largos, durando cinco semanas más y aumentando a un ritmo de nueve días por década. El impacto en nuestros ecosistemas y en la población ya es evidente. Incendios forestales, sequías y problemas de salud asociados al calor, como insolaciones y deshidratación, son cada vez más comunes. Por eso Carlos Moreno 'El Pulpo' pregunta a Mar Gómez cómo será este junio.

El mes de junio presenta novedades en cuanto al tiempo que hará

Estamos viviendo una de las peores sequías en España desde 1970 y hay áreas del país donde no ha llovido en más de 100 días desde que comenzó el año. Las predicciones indican que tanto mayo, junio como julio traerán temperaturas muy superiores a lo habitual en nuestro país. En el primer mes, sobre todo durante la primera quincena, se ha podido comprobar. Pero el mes de junio traerá situaciones insospechadas hace meses que Mar Gómez te presenta en 'Poniendo las Calles' y que puedes escuchar aquí.

Audio





Hay quien lo ve con mala cara por sus vacaciones, pero la mayoría ven en estas lluvias una oportunidad. Junio de 2023 "mayeará", presumiblemente, este año y el "tiempo veraniego" tendrá que esperar en muchas zonas de España, ya que el próximo mes se prevé que será húmedo y fresco en amplias zonas de España. No es la primera vez que ocurre que un junio sea fresco y lluvioso. Otro golpe a la sequía que comenzó en mayo y podría seguir en junio en la España seca, que tanto lo necesitaba. Habrá que esperar para ver si es suficiente de cara a la sequía para valorar si es un golpe directo al mentón de este problema.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado