La meteoróloga Mar Gómez adelanta qué va a pasar con la lluvia en esta última semana de mayo

Miras al cielo y está nublado en gran parte de España. Tanto es así que se están viendo lluvias torrenciales a lo largo de la Península Ibérica. La Agencia Estatal de Meteorología augura que esta semana estará marcada por la inestabilidad en toda la nación. La AEMET espera chubascos fuertes en zonas de Andalucía, especialmente en Almería, con aviso naranja por precipitaciones; Cataluña y Región de Murcia. Por eso, en 'Poniendo las Calles' Carlos Moreno 'El Pulpo' se pregunta qué repercusión van a tener estas precipitaciones en la sequía que atraviesa el país y Mar Gómez le contesta.

Audio





La recta final del mes de mayo estará marcada por la inestabilidad atmosférica. En los próximos días, en varios puntos de la península, y especialmente en zonas del sureste, se sucederán lluvias y tormentas que en algunos casos llegarán a ser torrenciales, como explicó el meteorólogo Maldonado en 'Herrera en COPE', y que podrían ir acompañadas de granizo. La parte positiva es que el agua recargará los embalses y acuíferos y regará los montes. La mala es que seguramente las precipitaciones torrenciales produzcan algunas inundaciones. Todas las provincias están en preaviso para evitarlo.

Según el pronóstico de este martes de Mar Gómez en 'Poniendo las Calles', el día estará marcado por la llegada de una Dana al entorno del Golfo de Cádiz. En Andalucía, Murcia, el sureste de Castilla La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana las tormentas serán fuertes y podrían ir acompañadas de granizo. Ese día lloverá también en el Cantábrico y en los Pirineos, y no se descartan chubascos tormentosos, aunque más débiles, en el resto de la península. Además, prevé que la inestabilidad siga durante toda la semana, por lo que no te podrás separar del paraguas.

Cómo están afectando las lluvias de esta semana al problema de la sequía

Es evidente que aliviarán estas lluvias la situación que pasa el país, pero Mar Gómez destaca que no será suficiente en 'Poniendo las Calles'. Este momento va más allá del estado de los embalses en España, es un problema de mayor escala, que implica tanto las reservas superficiales como las subterráneas, la humedad de las primeras capas del suelo y los usos del agua. En el caso de los acuíferos, estos se encuentran en mal estado en muchas zonas. Para que puedan recuperar sus niveles, suelen necesitarse otro tipo de lluvias que explica la meteoróloga a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Audio





No vamos a tener ese mayo excepcional. Pero por primera vez en mucho tiempo las tendencias. El mes no va a sacarnos de la sequía, pero nos dará un globo de oxígeno en un momento en que, sinceramente, lo necesitamos. Pero la distribución no será homogénea. Nos encontraremos con zonas que sufrirán inundaciones de gran intensidad, mientras que otras zonas puede ser que no reciban ni una gota. Mar Gómez te explica más o menos qué zonas se espera que vivan estos episodios de forma más fuerte y cuáles de forma totalmente débil.