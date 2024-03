Una hija de 10 años y su madre explican por qué usa cremas y maquillaje siendo una niña: "Tengo una rutina"

El maquillaje ya no es sólo una cosa de adultos. Atención, porque se trata de un fenómeno que es imparable y que cada vez está generando más problemas entre las niñas y también los niños. La moda de la cosmética está creciendo muchísimo entre los menores de edad y en Poniendo las Calles conocemos el caso de Jimena y María, hija y madre.

Cada vez hay más videos en las redes sociales de chicas de 10, 12 o 15 años que están enseñando trucos de belleza para el cuidado facial. Claro, el resto lo que hace es que imita todo lo que ven TikTok. Y esto está generando un círculo vicioso que preocupa a los dermatólogos y también a los psicólogos.

Las niñas, por ejemplo, quieren verse mejor y quieren prevenir la aparición de arrugas. Pero claro, el problema es que siendo tan pequeñas no lo necesitan. Y su piel y su autoestima, pueden salir muy dañadas. Jimena tiene tan solo diez añitos y desde que tenía tres ya le encantaban las cremas y también los cosméticos.

"Empecé hace mucho tiempo porque me gustaba mucho ver como mi madre se ponía sus cosméticos y todo y debo reconocer que me daba un poco de envidia", revela Jimena, "diría que lo hago porque estoy en un momento en el que mis hormonas están muy locas y tengo que cuidar mi piel para que no me salgan granos".

Maquillaje siendo una niña



La joven explica que tiene "una rutina": "La verdad es que siempre me lavo la cara, me pongo crema y tónico". Jimena explica que no sabe "si mis amigos se cuidan la piel como yo, pero supongo que sí". Por suerte, la madre de Jimena es experta en cosmética y le puede asesorar, aunque como bien dice María, otra cosa bien distinta es que la pequeña le haga caso.

"Quiere ponerse productos míos, que a lo mejor tienen principios activos potentes, y no se los dejo utilizar porque pueden no ser buenos para ella, aparte de que no le hace ninguna falta", enfatiza la madre de Jimena, "esto es lo que yo intento, luego sí que ella me coge lo que pilla".

María reconoce que "el maquillaje, por ejemplo, en cuanto me despisto, está preparándose para ir al colegio y se da a las pestañas a las cejas": "Ya me ha cogido la máscara y se ha puesto tres capas, cremas de cuerpo, desmaquillante... Me coge muchas cosas".

A la generación de Jimena, que es la que ha nacido después del año 2010, se le ha bautizado recientemente como 'Sephora Kids', en relación con la famosa tienda de cosméticos. Pero claro, ¿qué pasa cuando entran María y su hija Jimena a una tienda de cosmética y belleza?

Su madre explica por qué usa cremas



"Ir con ella a una tienda de cosmética es complicado, es una ruina y una locura, porque lo quiere todo, lo quiere todo, lo necesita todo y le gusta todo", señala su madre. María también desvela que el gasto mensual en cremas para Jimena "realmente no es mucho, porque ella tiene su rutina, que son unos productos de farmacia".

Su madre ha volcado esas pretensiones en productos "precisamente para pieles preadolescentes y para controlar este tema de los granitos, y, al margen de eso, pues lo único, hidratantes y protección solar". Aun así, esta situación empieza a preocupar a los dermatólogos por lo que están empezando a ver.