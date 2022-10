Baby skin, la última moda en maquillaje para mostrar una ‘piel de bebé’

En el estreno de la nueva temporada de ‘COPE Cool’ seguimos hablando de las últimas tendencias que están causando sensación en maquillaje y moda. En esta ocasión hablamos del baby skin y para conocer en qué consiste hablamos con Jen Barreiro, maquilladora de moda.

En primer lugar conocemos qué es baby skiny qué es lo que lo hace especial frente a otros maquillajes que ya conocemos. Como nos explica Barreiro se trata de “una tendencia de maquillaje que se centra en la naturalidad. Mostrar una piel natural y una belleza en la que no se vea el maquillaje y se nos vea una cara saludable”. “Una tendencia que no se centra en el color porque al buscar ese aspecto de belleza, de buena cara, cuando te miren no sepan qué te has hecho porque muestras un aspecto muy saludable”, añade la maquilladora.

De ahí que también se le llame ‘piel de bebé’ porque se busca esa naturalidad, ese aspecto saludable que observamos en los bebés “más que centrarnos en utilizar menos maquillaje o colores neutros y dejar que la piel brille como si fuera la de un niño”.





Limpieza e hidratación, claves del baby skin





Sin duda, la clave para lograr este aspecto está “en la preparación” cuenta la maquilladora que hace mucho hincapié en que este aspecto es fundamental “porque es mucho más importante que el maquillaje”.

En definitiva, “se trata de una tendencia que nos invita a cuidarnos mucho, a tener un cuidado muy importante de la base para que cuando pongamos el maquillaje tengamos un resultado maximizado”, señala Barreiro que destaca, además, que “nos ayuda a cuidar de aquellas zonas de las que no tenemos mucha costumbre como cejas, pestañas…”.

Dos son los cuidados previos que destaca la maquilladora que debemos realizar: “limpieza e hidratación de nuestra piel” porque para el baby skin debemos “partir de una buena limpieza , una mejor hidratación y es muy importante conocer bien nuestra piel”.

Detalla Jen que es importante conocer nuestra piel porque “no a todas se nos marcan las sombras en el mismo sitio del rostro, por lo que tenemos que saber es en qué zonas de nuestra cara necesito ese extra de apoyo”.





Tipos de maquillaje y colores





Para conseguir ese efecto natural y saludable, además de tener en cuenta las pautas que te hemos comentado tenemos que saber también qué tipo de maquillaje y de colores son los mejores para conseguirlo.

Como nos dice Jen, a la hora de elegir el maquillaje debemos optar por “bases de maquillaje muy fluidas” y tenemos que tener en cuenta que hemos de buscar “aquellos que la mayoría de su composición sea agua”. Eso sí, señala que para el baby skin “los polvos no nos sirven”.

La maquilladora nos explica que “las bases muy fluidas van a igualarnos el tono y la textura de la piel y de esta manera no aportamos densidad”. Por eso, insiste en que debemos encontrar “productos en crema, ya sea iluminadores, bronceadores, coloretes…”.

Una vez que ya hemos encontrado el maquillaje perfecto es hora de elegir los colores con los que conseguiremos ese efecto de cara saludable y natural que queremos conseguir con esta nueva técnica, por eso es necesario “utilizar colores que se parezcan a nuestra piel”, indica Barreiro. Para que encontremos el colore que mejor venga a nuestra piel, Jen nos aconseja que “miramos el color de nuestros labios para así buscar algo parecido a su tonalidad, pero que lo suba un poco”.

Así pues, los colores que más nos convienen son “los colores tierra como el melocotón o el rosa. Aquellos que no sean excesivamente vivos, que nos levanten nuestras propias zonas de la piel pero sin cambiarlas muchísimo”, aconseja la maquilladora de moda.

Para terminar, Jena Barreriro nos da un sencillo truco que podemos utilizar a la hora de maquillarnos: “como las zonas que siempre necesitamos corregir de nuestra cara son las ojeras, los laterales de la nariz… debemos empezar a aplicar el maquillaje desde el centro del rostro para que haya una cobertura más alta en estas zonas y después lo voy llevando hacia afuera que es donde necesito menos. Y es ahí donde añadimos el producto que me queda un poco en la brocha sin añadir en exceso”.