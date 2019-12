Calos Goñi, más íntimo que nunca en 'La Noche de COPE': "En la caja de una guitarra cabe toda una vida"

¿Tú dónde estabas hace 30 años? En todo ese camino hasta hoy, probablemente las canciones de nuestro próximo protagonista te hayan acompañado en multitud de ocasiones. Noches de cerveza en la barra de un bar, viajes con la familia, reencuentros con amigos… Te lo digo porque hace 30 años, nacía el grupo “Revólver”

La famosa crisis de los 30 años que muchos han temido parece no afectar a Carlos Goñi y su grupo. Al fin y al cabo, tres décadas en la música no se cumplen todos los días y como cualquier cumpleaños, necesita de un buen regalo. Sus canciones ya han quedado enmarcadas en la memoria de muchos de sus fans pero su camino requiere de un homenaje dentro de la carrera de la banda. Un tributo en forma de concierto el próximo 30 de diciembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid donde, por cierto, no queda ni una sola entrada. Carlos Goñi, cantante de Revolver, buenas noches…

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes con Revólver hace 30 años? ¿Te imaginabas llegar hasta aquí con todo vendido? ¿Cuánto trabajo hay detrás de esos 30 años? ¿Cuál es el momento más bonito que has vivido en Revólver?... Carlos Goñi responde a todas estas preguntas, y mucho más, en 'La Noche de COPE', con Beatriz Pérez Otín.