Carlos Goñi (Revólver) graba su nuevo disco en directo: “Ni siquiera mis amigos lo sabían”

El 23 de enero Carlos Goñi realizó un concierto en Madrid para grabar nuevo disco y el público no lo sabía.

Fue en el Circo Price de Madrid, se agotaron las entradas y el resultado fue “Básico IV”

La noche comenzó con Carlos Goñi interpretando varios temas en solitario y la final de la canción “Lisa y Fran”, el músico anunció que no estaban en el concierto final de gira, sino en el concierto que serviría para grabar su nuevo disco en directo.

‘Ni siquiera mis amigos sabían que se iba a grabar “Básico IV” en ese concierto’ reconoce Carlos Goñi. ‘Pero todo estaba milimétricamente preparado, salvo lo que no puedes controlar que es el azar y en ese sentido fue bastante benévolo conmigo y excepto un problema que tuvimos con el piano en un tema, por lo demás el azar se comportó’

“Básico IV” salió a la venta el pasado 10 de mayo en un formato, que casi es un regalo para los seguidores de Revolver. El paquete incluye el disco, el DVD del concierto y un libro.

‘Este álbum busca la excelencia musical’ cuenta Carlos Goñi en La Noche de COPE. ‘Siempre lo he hecho lo mejor que he sabido, pero durante dos años me puse a hacer algo que no había hecho en vida, tocar la guitarra durante 10 horas al día, por intentar conseguir la excelencia que he decidido que será lo más absoluto a lo que le haga caso el resto de mi vida’.

Entre los temas del concierto Carlos Goñi eligió algunos de sus clásicos imprescindibles. ‘En ese aspecto no se trataba de acertar, sino de equivocarse lo menos posible’ le dice el músico a Adolfo Arjona. ‘El repertorio inicial comenzó con una preselección de 53 temas y a partir de ahí tenía que ir quitando, que era como quitarme costillas; hasta que al final lo pude dejar en unos 20 que fueron los que ensayé con la banda, para luego al final acabar grabando 18’

Carlos Goñi confiesa que le fascina el riego del directo y por eso le gusta este formato “básico” con el que ha grabado cuatro discos en los últimos 25 años.

Revolver llenó el Circo Price de Madrid sin el reclamo de la grabación del disco y eso denota la fidelidad de sus seguidores, como es el caso de Rocío Gonzalo que ha creado un grupo de fans tan importante que Carlos Goñi ha incluido su nombre en los créditos del disco.

"Básico IV" es el nuevo disco de Revolver y tal como prometió, Carlos Goñi ha venido a presentarlo a La Noche de COPE con Adolfo Arjona.