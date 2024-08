Qué tienes que hacer cuando entra un murciélago en tu casa en verano y cómo echarlo

Muchas veces no valoramos lo que tenemos y España dentro de Europa es uno de los sitios más diversos y que tenemos más joyitas de murciélagos. Para descubrirlos, hay pocas personas en el país mejores que Elena Tema, doctora en biología y experta en estos animales, sobre los que explica en Poniendo las Calles qué debes hacer si entran en casa.

EUROPA PRESS Un grupo de murciélagos

De hecho tenemos ciertas especies que son endémicas, es decir, que sólo las tenemos aquí. La que es por excelencia es, por ejemplo, el orejudo canario, que es una especie endémica que solo está en las islas. Gente a la que le gusta esto de la naturaleza y que valoran a los murciélagos vienen a España a visitarlos.

Hay algo que deja claro la experta en Poniendo las Calles y es que en el país todos son "insectívoros". Es decir, que ninguno va a venir a chuparte la sangre por esa relación que tienen con los vampiros, Bran Stoker y Drácula. Así que ese miedo irracional que tenemos, deberíamos de ir eliminándolo.

Elena Tema destaca "dos excepciones que son muy bonitas", una, en concreto, "no la conoce nadie": "Es el pobre murciélago patudo, que es un murciélago que está en peligro de extinción. Es cavernícola y solo se alimenta en zonas de agua. Se encuentra en la zona del Levante y quedan reductos entre los refugios y las zonas de alimentación".

Un murciélago

La experta en murciélagos destaca en Poniendo las Calles "el murciélago más grande, no sólo en España, sino en toda Europa": "Es el nóctulo grande. No hay que temer porque vive en bosques, en huecos de árboles, y no ataca, pero es bastante llamativo. Aunque come insectos más grandecitos como escarabajos o polillas, también puede comer pájaros pequeños en migración".

EUROPA PRESS Un murciélago

Es curioso cómo lo hacen. "En los momentos de migración de las aves que miran de manera nocturna, los murciélagos pueden detectar la migración y son capaces de comer pájaros en vuelo, que es bastante llamativo", señala Elena Tema sobre estas especies de animales que tenemos en el país.

Ninguno de estos se te va a meter en casa, pero sí los más comunes pueden hacerlo: "Ahora suele ser muy común en verano, que hace mucho calor, abro las ventanas y por la noche tengo la luz encendida". Seguro que te has preguntado si te ves en esa situación qué tienes que hacer. La experta en murciélagos lo explica.

"Que no cunda el pánico, no atacan", aclara Elena Tema ni tampoco se te van a enredar en el pelo en el caso de que lo tengas largo, como explica la experta en Poniendo las Calles. La realidad es que estos animales no están en su hábitat natural y lo que están deseando es "huir".

Qué tienes que hacer cuando entra

Elena Tema señala que "si el murciélago ha entrado por su propio vuelo, imaginaos que están en cuarto donde tenemos la ventana abierta, cierro la puerta, lo dejo tranquilo, apago la luz, me espero un rato y lo más normal es que haya salido volando". Si, por lo que sea no han salido, la experta tiene clara la solución.

"Lo que hacer es llamar al 112, que ellos son los que van a contactar con las autoridades pertinentes", recalca en Poniendo las Calles. Pero si "no me coge nadie", lo que anima la experta es que "con guantes, coges una caja de zapatos que todos tenemos en casa, la agujereas para que tenga ventilación, lo empujas a la caja y lo sacas a una ventana para que vuele".