El simple gesto con el que mejorarás tu comunicación según un experto: Solo con una pregunta

En 'Poniendo las Calles' cada semana tenemos un espacio dedicado al coaching donde podemos conocernos un poquito más a nosotros mismos. Es un espacio para hacernos preguntas que, quizás, a veces pasamos por alto y, sin embargo, nos pueden ayudar mucho, entre otras cosas, a conseguir nuestras metas. Rafa Rodrigo, nuestro coach, ayuda a la gente a la hora de conseguir objetivos. Por eso, esta semana, explica las dos formas de escuchar que existen y cómo el hecho de hacerlo de una forma o de otra cambia cualquier relación.

Saber escuchar es muy importante en la comunicación, y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. Para ello, la preparación interna es importante, estar en el momento presente, prestar atención constante y observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. Pero también es importante tener la expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal.

Los gritos y su relevancia en el ser humano: Se pueden emplear para comunicar hasta seis emociones distintas ?? ?? ?? https://t.co/0HAcZ24f72 — COPE (@COPE) March 9, 2022

Se ha convertido en cotidiano distraerse durante una conversación, las interrupciones, querer imponer las ideas propias, no validar lo que el otro está sintiendo, las descalificaciones o que nos cuenten otra historia mientras tratamos de exponer la nuestra. Pero existen señales y pautas que se pueden seguir para escuchar de forma activa a otra persona y, de esa manera, poder entenderle mejor. Rafa Rodrigo expone en qué consigue este concepto y cómo conseguir trabajarlo para llevarlo a cabo.

Escuchar de verdad

El coach de 'Poniendo las Calles' explica que cuando hace "mentorías con asesorías de comunicación", le piden claves para "comunicar mejor". Entonces, él les pregunta: "¿Cómo escuchas?". Es la base para ser un gran orador. "Tenemos dos oídos y normalmente nos gusta más hablar que escuchar", señala Rafa Rodrigo. Pero todo pasa por la diferencia entre "escuchar y oír". ¿Qué es exactamente escuchar? "Es un acto en el que hacen falta varias aptitudes", apunta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Entre ellas está el silencio. No solo el del ruido, sino el de nuestra cabeza, interno. Te están contando una película y tú ya tienes unas ideas preconcebidas", explica Rafa Rodrigo. El coach también explica que hay "cosas que nos mejoran esa escucha", como por ejemplo, "verificar". "Es entender lo que te han dicho. Por eso hay que saber lo que se ha interpretado de lo que se ha dicho", recalca. Y es que "cuando escuchas de verdad, muchas veces cambia la opinión".

En cuanto lo apliquemos, estaremos más cerca de "tener una comunicación empática, que reside en la capacidad de escucha activa". También encontramos otra clave en "mirar a los ojos": "Es en la que se percibe la verdad". "Cuando no miramos a los ojos es porque existe una falta de seguridad", explica Rafa Rodrigo, que apunta además que "cuando no lo hacemos, no produces respeto y no das la sensación de estar abierto". Y es que todo esto no solo se debe aplicar a las relaciones personales, ya que al coach de 'Poniendo las Calles' le preocupa "la falta de escucha en otros sectores como los profesores, los sanitarios".