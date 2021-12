RULO visita al Pulpo para Poner las calles

Quizás la mejor manera de introducir a nuestro siguiente invitado sea juntando los nombres de los dos grupos de música que ha tenido: algo así como un contrabandista a la fuga... Alguien que no se cansa de probar cosas nuevas, de ir por libre y de tirarse a la piscina sin saber nadar. Luego ya se verá cómo sale uno de ahí. Y ahora me lo va a decir él, pero creo que eso es lo que ha hecho, de manera magistral, por cierto, con su nuevo proyecto: Vértigos y Norias, el primer libro escrito por un artistazo que, si aún no lo has adivinado por la música y por la introducción, es el gran Raúl Gutiérrez Andérez, RULO para los amigos y para casi todo el mundo que haya disfrutado con su música...

Rulo ha comenzado su entrevista con el Pulpo con mucho humor y reprochándole que le haga poner las calles. “Me has matao con estos horarios. No deberías traer a los músicos a estas horas”, nos ha dicho. Sin embargo, después también ha tenido tiempo de desmitificar aquello y ha afirmado que siendo padre los horarios los tiene algo trastocados. “Hay mucho mito sobre que es mejor que nos lleves cuando salimos del bar. Estoy exagerando. Los horarios de tu día a día se mueven continuamente”.

También ha hablado sobre el tandem que realiza día tras día con la música y su familia: “Es difícil llevar una vida tan nómada como la nuestra”. Y es que RULO tiene ya dos hijos, la mayor de 15 años y el pequeño de 5 pero no contento con eso, está esperando el tercero para julio. “Quiero el carnet de los descuentos”, nos ha dicho entre risas.

RULO solo tiene palabras de cariño hacia sus dos hijos. Ambos han seguido sus pasos y le piden que les toque alguno de sus temas. “La mayor toca el piano y le mola la música... El pequeño tiene una batería a la que aporrea con todo el alma. Además él si que me pide cuando vuelve del colegio que le toque una o dos canciones con mi guitarra”. Palabras que demuestran el gran apoyo que encuentra RULO en su familia.