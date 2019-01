Revive la música y la película de 'Los chicos del coro' junto a Alejandra Estévez

Hoy vamos a hablar de una película que revolucionó el cine francés del 2004, una película que mezcla el drama y la comedia, la infancia y los años 40, en plena POST Segunda Guerra Mundial... Hoy conocemos un poco más y revivimos la música de... “Los chicos del coro”

película francesa, de Christophe Barratier y música de Bruno Coulais. Este film causo sensación en la academia del cine, Los Oscar la nominaron a mejor película de habla no inglesa y mejor canción original, esta que estamos escuchando..... Los globos de Oro también la nominó a mejor película de habla no inglesa, los Bafta igual junto a guion adaptado y mejor música pero fue en los Premios César, donde se llevo la estatuilla por mejor Música y mejor Sonido.

Está película obtuvo un enorme éxito de público en Francia, pasaron por taqui8lla más de 8 millones de espectadores. Creo que el triunfo de esta película está en la mezcla generacional, destinada a todos los públicos, y con la mezcla de dulzura, pasión, risa, historia, juventud, justicia.... esas películas que sonríes mientras se te cae una lágrima. Muy humana.

Pero si algo destaco es la interpretación de los protagonistas, aunque es una película muy coral, Gérard Jugnot, en su papel de vigilante está maravilloso y Y todos los niños, tienen una verdad, una organiicidad como se dice en el gremio, que es asombroso, cada uno con su rol, diferentes edades, y voces... como veis... que te pone la piel de gallina.

el actor Gérad Jugnot, el vigilante, estaba tan seguro del éxito que iba a tener el film que hipotecó su apartamento de París para poder financiar la película. Desde luego fue una buenísima apuesta puesto que ganó mas de cinco millones de euros en 2004, superando a Jean Reno y Gérard Depardieu.

Me quedo con esta cita del director

«Esto es lo que más me gusta del cine, y lo que tienen en común mis películas preferidas: ¿cómo puede contribuir un individuo a mejorar el mundo? Sé que el cine no puede cambiar las cosas, pero puede despertar las ganas de intentarlo. Me gusta salir de ver una película con ganas de identificarme con el personaje principal» dice él y añado yo, ver una película y junto a su música , sus escenas, sus actores... tener ganas de crear, cada uno a su manera, pero de hacer arte.