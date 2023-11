El reto que superó Elena para ser la primera mujer en pilotar un Eurofighter en España: "Por mi cuenta"

Este martes el temazo de Poniendo las Calles tuvo sonido de viento, el mismo que provoca un avión en su estela al surcar los cielos de España. La Teniente Elena Gutiérrez Vidal sabe mucho sobre esto. Hay cinco mujeres pilotos en el Ejército español especializadas en el avión caza F18, pero ella es la única en llevar el Eurofighter. Es el más moderno y avanzado que se fabrica en Europa. Carlos Moreno 'El Pulpo' descubrió más sobre esa preparación para llegar hasta donde está, así como la dureza física que requiere este aeroplano. Pero la protagonista de esta historia tuvo otras dificultades que superó.

Elena está destinada en el Ala 11 del Ejército del Aire, concretamente pertenece al escuadrón Operativo de la Base Aérea de Morón de la Frontera. Se acaba de convertir en la primera mujer en pilotar un Eurofighter en España y explicó a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo fue ese momento. Una labor que, en este momento en el que el mundo está muy revuelto y tristemente hemos visto como hay personas que, con su odio, contribuyen a desestabilizar la paz, es fundamental. La teniente está preparada en lo personal y profesional y saber usar el material que puede ayudar a defendernos de una agresión.

La primera mujer en pilotar un Eurofighter en España

También desveló en Poniendo las Calles los secretos de su traje: "Nosotros llevamos un equipo que consiste en unos pantalones, que se inflan, un hacha y un chaleco, que también se infla". Pero, ¿por qué? "Lo que hace es que la sangre, cuando tú metes fuerza G, no se te vaya a los pies, ayuda a que bombee por todo el cuerpo y no te quedes inconsciente, o lo que nosotros llamamos un 'G Lock'", señala, "además, nosotros a nivel piloto tener que hacer una respiración específica para ayudar también a ese flujo de la sangre".

Pilotar el Eurofighter es para Elena "un orgullo": "Muchas veces no soy consciente por el día a día, porque al final lo hago parte de mi rutina, pero cuando lo veo desde fuera es un auténtico orgullo". La teniente sigue explicando que "saber y sentir que puede ser el ejemplo a seguir de otras chicas o de otros chicos, como para mí lo eran cuando quería entrar en la Academia General del Aire". Porque para ella "no hay diferencia entre hombres y mujeres", pero "si alguna mujer tuviera dudas de si es capaz o no, me gustaría ser el ejemplo para que vean que nadie se tiene que poner límites en función de si es hombre o mujer".

El reto que superó

¿Y cómo decidió la Teniente Gutiérrez Vidal entrar en el Ejército? Así se lo explicó a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles: "La verdad es que a pesar de tener familia militar, la decisión la tomé bastante tarde, ya en bachillerato; tenía una ídolo en el Ejército de Tierra, fue ahí cuando me empecé a plantear la profesión, lo intenté y conseguí entrar". Su preparación fue "bastante larga". Elena tenía la circunstancia especia de que "vivía en Alemania", por lo que tuvo que estudiar "la parte de selectividad allí por mi cuenta con clases particulares".

"Le añadí un poquito más de trabajo", reconoce, "es mucho trabajo, a veces incluso un poco de sacrificio, porque al final entras siendo muy joven, tus amigos están en la universidad y tú estás en una academia interna, por así decirlo, con lo que ello conlleva". Elena reconoce a Carlos Moreno 'El Pulpo' que "implica mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo, mucho compañerismo también para los momentos así un poco más difíciles y perseverancia, sobre todo, para llegar a cumplir los objetivos y los sueños que tenga cada uno", finaliza.