Un reportero de guerra cuenta su traumática vivencia en Sudán del Sur con un niño soldado: "Muñeco de feria"

La gran mayoría de nosotros estamos horrorizados con lo que está pasando en el mundo. Y es que, últimamente estamos más sobresaltados porque las guerras que se están desarrollando están más cerca de lo que estábamos acostumbrados. Los conflictos bélicos nos han acompañado a lo largo de la historia, tristemente, y parece que hemos aprendido poco de lo que suponen para la mayoría de la población.

Audio





Por eso, hoy más que nunca, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con una persona que ha vivido y relatado varios conflictos desde dentro. Reportero, documentalista, escritor. Hernán Zin puede narrar diferentes testimonios que, a más de uno, le ha puesto los pelos de punta. Además acaba de publicar el libro 'Lecciones de una vida en guerra', en el que cuenta varias de estas experiencias que ha vivido.

La guerra en Gaza como principal foco

En las últimas décadas hemos tenido que ver y sufrir diferentes guerras que, por lo menos, están muy alejadas de nuestras fronteras. Conflictos que han dejado centenares de miles de personas fallecidas, que han tenido que verse expuestas a unas vivencias que a nadie le son deseadas. Además, muchas de esas víctimas son niños y mújeres que no tienen nada que ver con la lucha entre 2 Estados que tienen que resolver sus problemas a través de gente que pelea, muchas veces, sin querer hacerlo.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La guerra de Gaza es un claro ejemplo de esto que hemos contado. Por un lado, se reclama que se liberen a los centenares de personas que han sido secuestradas por Hamás, mientras que Israel sigue lanzando ataques contra el pueblo palestino, sin diferenciar entre terroristas o civiles inocentes, muchas veces incluso bombardeando hospitales y caminos por los que pasan camiones con ayuda alimentaria y sanitaria. Un auténtico desastre que condena a los inocentes, como en todas las guerras.

Uno de los trabajos con mayor riesgo

Muchos empleos se desarrollan en una oficina, otros en la calle, pero siempre en entornos, dentro de lo que cabe muy tranquilos. Pero claro,hay otros que son de extremo peligro. Es el caso del trabajo de nuestro invitado de hoy. Él ha estado expuesto a varios conflictos bélicos por su función de reportero. Su valentía le ha llevado a vivir momentos traumáticos.





Y él no quería dejarlo, pero tuvo que hacerlo: "En la guerra me sentía muy cómodo, porque tenía la sensación de que tenía una misión en la vida, que era dar voz a las víctimas y una vida muy fácil. Me levantaba por la mañana, iba, contaba la historia y me volvía. Pero claro, cuando estás allí tienes que sentir el dolor de la guerra para poder contarlo, pero después de 22 años, algo se rompió en mí, me detectaron estrés postraumático y todo se acabó".

Los niños soldado

Si hablamos de inocentes en este tipo de conflictos siempre se nos vienen a la cabeza los pobres niños. Ellos no han elegido tener que sufrir las consecuencias de la guerra, pero les toca afrontarlas y, muchas veces incluso, participar en ellas.





Hernán Zin en su día a día tuvo que soportar mucho, y una de sus experiencias tuvo que ver con un niño soldado: "Esto fue en Sudán del Sur. Un joven soldado me agarró de muñeco de feria y me tuvo ahí horas jugando con él al billar mientras me apuntaba con el kalashnikov".