La razón por la que debes viajar en tu coche con los cinturones traseros abrochados: "Sin pasajeros"

Cuando realizas una frenada de emergencia, el cinturón de seguridad activa un pretensor que te sujeta más al asiento y no permite que tu cuerpo se mueva a su libre albedrío y sin control. Es por lo que hablamos de este sistema como uno de los mejores inventos que se han podido instalar en los coches. Según la DGT, reduce en hasta un 90% el riesgo de fallecimiento y heridas graves en la cabeza y disminuye en hasta un 75% el riesgo de fracturas, heridas y lesiones. Pero tiene más aplicaciones de las que puedes tener en cuenta, como te explica Alfonso García en 'Poniendo las Calles'.

Audio





La utilización de este elemento es obligatoria desde 1975 para los asientos delanteros y 1992 para los traseros. Así lo recoge el Reglamento General de Circulación en su artículo 117: "El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas". El uso de este no será necesario en aquellas situaciones donde se vaya a realizar la maniobra de estacionamiento. Lo normal es pensar que tampoco estén anclados cuando no hay nadie ocupando la plaza.

Pero es un pensamiento equivocado. Seguramente no conoces el efecto elefante. Una persona de 40 kilos de peso podrá ejercer un impacto de 4.800 kilos durante un accidente de un vehículo que circule a 120 kilómetros por hora. Las más de cuatro toneladas sería lo que pesaría, por ejemplo, el animal del que hablamos. ¿Por qué tienes que tener en cuenta este cálculo? Alfonso García lo explica en 'Poniendo las Calles'. Un consejo que muchos usuarios desconocían y que, sin duda, minimiza los daños que puedan sufrir los pasajeros de un vehículo en caso de sufrir un accidente de tráfico.

El efecto elefante

El experto en motor le detalla a Beatriz Calderón que es recomendable porque los cinturones traseros no solo debes usarlos cuando vas sentado en las plazas, también cuando lleves carga en el maletero. Si esos asientos están vacíos, será un plus de seguridad, porque en caso de frenada brusca, de accidente o de impacto impedirá que la carga del maletero penetre en el habitáculo de los pasajeros, de los ocupantes. Por eso abrochar los cinturones de las plazas traseras cuando no estén ocupados e incluso cuando el coche viaja sin carga es todo un plus de seguridad en caso de accidente o en caso de golpe por alcance trasero.

Audio





También debes desmentir este mito cuando lo escuches. Existe una creencia de que, en caso de que alguno de los pasajeros del vehículo no llevase el cinturón correctamente abrochado, la multa sería para el conductor. Algo que es rotundamente incierto. No obstante, sí que es cierto que es responsabilidad de la persona al volante garantizar que todos y cada uno de los ocupantes del vehículo cumplan con las normas de seguridad vial. En caso de que esto ocurra, la persona que recibirá la multa de 200 euros por incumplir la ley será quien no llevase el cinturón de seguridad puesto.

Un futuro más próximo de lo que pensamos

Con el paso de los años, hemos vivido el aumento de alternativas al clásico taxi, donde otras empresas ofrecen servicios similares. Este formato de vehículo sin conductor, que tarde o temprano se acabará implementando, no será la última evolución que veremos en este sector. Cuando en las películas de ciencia ficción se sitúan en un futuro lejano, es común ver el coche volador como la manera habitual de moverse. En 'Lo que viene', José Ángel Cuadrado cuenta que esto no está tan lejos de producirse. Bajo el nombre de evtol, los taxis voladores ya son una realidad. Descubre cómo funcionan estas naves en el siguiente vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado