Rafa Rodrigo sobre el coaching: “Sirve para el trabajo y tu vida personal porque hablamos de las emociones”

Hoy, nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos habla en 'Poniendo las Calles' de su profesión, el coaching. ¿Qué es y para quien es el coaching? Seguro que en más de una ocasión has oído la palabra COACH, en la tv, en la prensa o aquí mismo en la radio. De hecho, nosotros cada semana tenemos a nuestro coach de cabecera, Rafa Rodrigo que nos habla y nos cuenta cosas del día a día vistas desde un enfoque “muy diferente”

Pero, hoy queremos profundizar un poco más en esta profesión que viene de Estados Unidos y cada vez está más de moda en España. “Un coach es una persona que te ayuda a cumplir tus objetivos. La labor del coach es ayudar a la persona que viene con algún problema, y lo transformamos en un reto”.

Pero hay muchas personas que pueden entender que esto del coach sea para ellos, y es que no sabemos si es realmente para todo el mundo. “Sí, definitivamente sirve para todo el mundo. Es verdad que se tiene una percepción muy empresarial de él, pero no es solo para los directivos, también sirve para el día a día, con tu pareja, tus padre, tus amigos. Las personas somos iguales en casa que trabajando, porque trabajamos con emociones”.

Mucha gente se preguntará ¿qué diferencia a un COACH de un PSICÓLOGO? “Muchos psicólogos piensan que no, porque su profesión deriva de las ciencias de la salud. El coaching es una formación que se puede adquirir aparte de otra. Yo por ejemplo soy periodista, no soy psicólogo, pero me he formado para ello. Un psicólogo trata temas más traumáticos, que tienen que ver seguramente con el pasado de una persona. El objetivo del coaching es echar una mirada al futuro, en que la persona tome responsabilidad y cambie acciones. No es lo mismo necesitar ir al psicólogo que necesitar un coach”.

Sobre Rafa Rodrigo

Con una dilata carrera como comunicador y periodista, Rafa Rodrigo a trabajado en los principales grupos de comunicación del país, tanto en prensa como en radio y televisión. Como coach personal y ejecutivo, acreditado por la institución International Coach Federation, Rafa suma más de 100 horas de trabajo con clientes a nivel personal, empresarial y en organizaciones sin ánimo de lucro.

Desarrolla su trabajo tanto vía online como presencial, tratando casos tanto ejecutivos como personales, permitiendo que sea el cliente quien tome responsabilidades en sus acciones y consiga lograr sus objetivos con una gran transformación personal en el camino.

A su vez, por su carrera como periodista, ofrece servicios de mentoring comunicativo para personas que quieran mejorar sus capacidades en este área.