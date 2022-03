Rafa Rodrigo, coach personal: "Hay que ver la vulnerabilidad como una fortaleza"

Hoy, nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos habla en 'Poniendo las Calles' de 'la vulnerabilidad'. Seguro que muchas veces has escuchado eso de que “siendo vulnerable” eres una persona débil o es más fácil que te ataquen. De hecho, si te das cuenta, solemos mostrarnos vulnerables solo con las personas que más confianza nos generan. "Hay que ver la vulnerabilidad como una fortaleza. Es el antónimo del orgullo. Ser vulnerable no es otra cosa que aceptar tus limitaciones y saber cuándo pedir ayuda".

La vulnerabilidad es sana y necesaria, nos permite conectarnos con nosotros mismos y con los demás. "Sí que es cierto que vivimos en una sociedad donde la vulnerabilidad no es reconocida positivamente, donde recibimos continuamente mensajes en los que se nos alienta a ser fuertes, a no tener miedo, a no sentir vergüenza, a poder con todo y a luchar contra nuestra propia vulnerabilidad. Una sociedad donde tiene cabida la competitividad y el individualismo". Con todo esto tratamos de esconder o eliminar la vulnerabilidad de nuestra vida.

Según Rafa Rodrigo, de lo que no nos damos cuenta es de que cuando negamos nuestra vulnerabilidad, estamos negando parte de nuestras emociones, nos estamos negando a nosotros.

Nuestro coach, Rafa Rodrigo...

Con una dilatada carrera como comunicador y periodista, Rafa Rodrigo ha trabajado en los principales grupos de comunicación del país, tanto en prensa como en radio y televisión. Como coach personal y ejecutivo, acreditado por la institución International Coach Federation, Rafa suma más de 100 horas de trabajo con clientes a nivel personal, empresarial y en organizaciones sin ánimo de lucro.

Desarrolla su trabajo tanto vía online como presencial, tratando casos tanto ejecutivos como personales, permitiendo que sea el cliente quien tome responsabilidades en sus acciones y consiga lograr sus objetivos con una gran transformación personal en el camino.

A su vez, por su carrera como periodista, ofrece servicios de mentoring comunicativo para personas que quieran mejorar sus capacidades en esta área.

