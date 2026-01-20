Arbeloa: "Vinicius, más que abrazarme a mí, abrazaba al madridismo"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha calificado la victoria por 6-1 ante el Mónaco como un partido maravilloso. En declaraciones a Movistar, el técnico se ha mostrado exultante tras el encuentro de Champions League disputado en el Santiago Bernabéu: "Ha sido un partido maravilloso en nuestro estadio, con nuestra gente, con un gran ambiente, donde los jugadores han disfrutado y ha habido goles preciosos".

El mérito es de los jugadores

Arbeloa ha destacado la importancia del juego sin balón y la recuperación tan arriba, aspectos que el equipo había echado en falta últimamente. Sin embargo, ha querido ceder todo el protagonismo a la plantilla: "Hoy este lo han ganado los jugadores, evidentemente, con su esfuerzo y con su calidad, no va a ser esta obra del nuevo entrenador".

El entrenador ha confesado sentir que tienen "muchísimo margen de mejora", pero ha aplaudido la rápida adaptación del equipo a sus ideas "prácticamente sin entrenar". "Me encanta esta mentalidad, este carácter, esta ambición, creo que es lo que todo el madridismo quiere ver", ha sentenciado Arbeloa.

En el plano individual, el técnico ha confirmado que la sustitución de Asensio ha sido por precaución, ya que "estaba un poco cargado", pero espera que pueda estar disponible para el sábado. También ha tenido palabras de elogio para el resto del equipo, destacando el "gran trabajo" de Bastoni o el partido de Arda, Vini, Kylian y Jude, subrayando que ha sido "el día de todos".

La conexión de Vinícius con la afición

Uno de los gestos del partido ha sido el abrazo que Vinícius le ha dado tras formar una piña con sus compañeros. Arbeloa le ha restado importancia personal para dársela al colectivo: "Creo que más que abrazarme a mí, abraza al madridismo". Para el técnico, este gesto simboliza el "hermanamiento entre Vini y la afición", y ha añadido que "Vini necesita al Bernabéu y el Bernabéu ha disfrutado muchísimo de Vini".

Finalmente, preguntado por la celebración de Jude Bellingham, Arbeloa ha tirado de humor para zanjar el tema. "No tengo ni idea, aquí le meten mucha magia a las celebraciones", ha comentado entre risas, dejando claro que lo único que le importa es el rendimiento: "Mientras metan goles, que lo celebren como quiera, no pasa nada".