Manolo Sanchís frena la euforia del Real Madrid tras la goleada al Mónaco: "En su justa medida"

El Real Madrid ha goleado por 6-1 al AS Mónaco en la séptima jornada de la Champions League, un resultado que, sin embargo, no termina de convencer a todos. Uno de los más críticos ha sido el exfutbolista blanco Manolo Sanchís, quien ha analizado el encuentro en los micrófonos del programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, ofreciendo una lectura muy comedida de la victoria.

Una victoria sin conclusiones

Sanchís ha comenzado su intervención asegurando que se va "como he llegado", ya que esperaba un "partido plácido" y así ha sido. Para el exjugador, la escasa entidad del rival impide extraer valoraciones claras. "Con un rival tan tan flojo, el problema es que las cosas que se ven buenas, que se han visto, hay que meterlas en una justa medida", ha señalado.

No sé qué qué sacar de este partido, la verdad"

El exdefensor ha confesado su incertidumbre sobre el aprendizaje que se puede obtener del choque: "No sé qué qué sacar de este partido, la verdad". En su opinión, el equipo no ha avanzado ni ha retrocedido y, aunque no ha habido "cosas malas", sí ha detectado cierta "fragilidad defensiva por encima de lo necesario con un rival como el de hoy".

A pesar de todo, Sanchís reconoce que el triunfo es "un paso adelante" que sitúa al Madrid "casi ya seguro entre los ocho primeros". Sin embargo, ha concluido de forma tajante que no ha sido "un partido que me que me haya llamado mucho la atención", dejando claro que la goleada no es motivo suficiente para la euforia.

Así queda la lucha por el top 8

Con este resultado, el Real Madrid se afianza en la zona alta de la Champions League con 15 puntos, igualado con el Bayern. La clasificación la lidera el Arsenal con 21 puntos, mientras que la lucha por las primeras ocho plazas sigue muy apretada con equipos como el Tottenham (14), Paris Saint Germain (13), Sporting de Lisboa (13) y Manchester City (13).