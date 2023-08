Un hombre se gasta 13.000 euros para comprarse el disfraz más especial: "He cumplido un sueño"

Todos tenemos sueños, aunque algunos son más especiales que otros. Y no solo se tienen en la infancia. La siguiente historia está protagonizada por un youtuber japonés que se ha gastado 13,000 euros en un traje hiperrealista de la raza de perro border collie. Has leído bien, 13,000 euros en un disfraz para ser un perro. Y la cosa no se queda allí, la cuestión es que ha salido a la calle y se comporta como un sabueso más. Así se ha contado entre risas y buen rollo en las notis curiosas de 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Toco es el nombre del youtuber en cuestión. Si bien al principio dudaba en mostrar su "nueva apariencia" al mundo, el momento en el que decidió salir a la calle tomó el papel de un verdadero canino. Tal es así, que completó el disfraz con un arnés atado alrededor de su peludo abdomen, aunque admitió que estaba "nervioso" y "asustado" por mostrarse en público. Y lo que para él es un sueño, se ha convertido en una tendencia de las redes. Toco cosecha más de 37,600 suscriptores en su canal de Youtube y el vídeo que ha subido, en el que sale dando vueltas en el suelo, comportándose como un perro más, suma más de 3,5 millones de reproducciones.

Pero esta no ha sido la única noticia curiosa que se ha producido en estos días. La siguiente que te vamos a contar va sobre superhéroes, concretamente sobre Spiderman. Y es que un niño de 8 años se ha dejado picar por una viuda negra, una araña venenosa,si conseguía los poderes de su héroe favorito. El suceso ocurrió en la localidad orureña de Vichuloma, el pasado sábado. El menor, que fue atendido en el hospital al haber sufrido efectos de la picadura, se encuentra bien. Eso sí, una vez recuperado, ha seguido insistiendo en que su objetivo era claro: convertirse en el hombre araña. Así ha reaccionado Beatriz Calderón a la noticia en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Y terminamos las noticias curiosas abriendo el apetito. Un restaurante de Leganés, especializado en gastronomía portuguesa, ha lanzado el reto de la bifana, un plato creado en Vendas Novas que se elabora con filetes de cerdo marinados con ajo, vino y laurel, y que se sirven sobre un pan redondeado. Consiste en que, si te terminas su super bifana con patatas en menos de 7 minutos ganas 25 euros y la cuenta, además, te sale gratis. Sin embargo, y si ya de por sí es muy complicado terminarte el plato en ese tiempo, el hecho de que la bifana, junto al pan, pese 1 kilo, hace que esta prueba esté al alcance de unos pocos.