¿Qué es el valor venal de un coche y cómo se calcula? El dato que debes tener en cuenta en un vehículo usado

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.



Este lunes te contamos la farsa de los vehículos usados y el kilometraje. La alerta sobre los coches trucados en este sentido ha crecido en los últimos meses "tanto en vendedores particulares como privados", avisa 'Motorman'. Esto está tipificado como un delito de estafa en el Código Penal. Para evitar sorpresas, Alfonso García aconseja "solicitar online un informe a la DGT para saber el historial del coche". Además, las ITV desde 2017 tienen la obligación de apuntar el kilometraje para tener controlado esto. Aun así, el 15% de los vehículos usados circulan con un kilometraje que no es el real.

Además, en cuanto a las novedades tecnológicas en el mundo de la automoción, este lunes Alfonso García indaga en las innovaciones de las luces y los faros. Los de alta resolución "tienen un procesador más pequeño que una uña y cuentan con más de 16.000 leds microscópicos". Ofrecen hasta el doble de luminosidad que los convencionales. Además, consumen menos energía. La otra novedad pasa por la iluminación del carril para autovías y autopistas, que mejorará la seguridad de los conductores al volante.

El valor venal

Pero este lunes centramos la atención en un concepto que seguramente hayas escuchado cuando te has interesado por un coche de segunda mano. También si has tenido algún percance en forma de accidente con el coche y has querido reclamar a la compañía de seguros la cantidad que te corresponda, ya que se basa en este concepto. Se trata del valor que tiene el coche para una aseguradora en caso de que sufra un accidente, un robo o daños.

'Motorman' explica en 'Poniendo las calles' que depende de "la marca, el modelo, la antigüedad y los extras que tiene a bordo". Sin embargo, no se tiene en cuenta su kilometraje ni su mantenimiento. Por eso, el valor venal de cada vehículo desciende con el paso de los años. Por esta razón debes tenerlo en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano. "Si el vehículo tiene un año, el valor venal es del 100%. En el caso de más de cuatro años y hasta el quinto, estará en el 39%. Si tiene más de 12 años, el valor venal es del 10%", explica Alfonso García.

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

El pasado miércoles nos centramos en las novedades que trae la Inspección Técnica de Vehículos en este 2023. Como bien nos explica nuestro experto, la primera de ellas "afecta a los vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3500 kg". Por otro lado, los vehículos que sean más nuevos también tienen una novedad importante que se va a implementar en tan solo unos meses.