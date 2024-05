¿Qué pasa con los perros policía una vez se jubilan? Una experta lo desvela: "Guías en activo"

Hemos hablado en este programa en varias ocasiones de los animales que forman parte del equipo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los hemos tenido hasta aquí, en el estudio. Son agentes, igual que los humanos, pero con 4 patas. Pues bien, hoy recuperamos el tema, pero desde otro punto de vista. El de los perros de la Guardia Civil que dejan de estar en activo.

Hoy, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con Ana Núñez. Ella trabaja en la asociación Benemeritum, un ente que se encarga de la etapa de la jubilación de los perros que han servido a lo largo de su vida en los Cuerpos de Seguridad del Estado. Una labor más que necesaria para cuidar de estos seres de luz que nos protegen ante todo.

El mejor amigo del hombre

Todos los que tienen perros están de acuerdo: son el mejor amigo del hombre. En España los perros reinan los hogares. De hecho, en muchas ocasiones se han hecho virales videos muy graciosos de peludos enseñando al mundo habilidades que se consideran propias de los humanos. Los mejores amigos del hombre siempre saben cómo resolver los problemas y nunca dejarán de sorprendernos.





Son especialistas en hacer compañía, sacar una sonrisa y, en muchas ocasiones, hacer gala de su inteligencia. Alargar su vida sería el sueño de muchos, por no decir de todos. El momento en el que se hacen mayores es un trauma para algunos. Quién no ha dicho en alto que ojalá su compañero viviera para siempre. No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión.

No abandones

Se calcula que más de 288.000 perros y gatos fueron recogidos por protectoras en 2022. Es decir, de media llegaron a estos centros 790 animales al día, lo que se traduce en 33 animales cada hora. El 59% fueron perros y el 41 %, gatos. Las cifras de abandono animal en España son las más altas de la Unión Europea.

Los motivos principales de los abandonos son las camadas no deseadas (19%), problemas de comportamiento del animal (12%) o la pérdida del interés en él (12%). Llegan más perros adultos, pero son los cachorros los que se adoptan más rápido. Y lo más importante es que se puede colaborar de muchas maneras en los centros de acogida y refugios.

Una asociación única

Lo hemos comentado anteriormente, pero es que hemos tenido en el estudio alguna vez a perros de la Guardia Civil, y hemos comprobado en vivo y en directo lo bien que se portan y lo obedientes que son. Y Ana Núñez se encarga, junto al resto de trabajadores y voluntarios de la asociación Benemeritum, a que no les falte de nada y sean adoptados de nuevo.





Así ha contado en Poniendo las Calles cómo es su nueva vida tras la jubilación: "Llega un momento en el que los perros finalizan su etapa operativa. La misión que nosotros desarrollamos desde Benemeritum es, una vez llega esta baja profesional perruna, buscarles una familia de adopción acorde a las necesidades y características de cada perro. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que está integrada por civiles expertos en el mundo del perro y por un grupo de guías en activo del propio servicio tecnólogico de la Guardia Civil".