Un experimento científico demuestra que los perros pueden reconocer el idioma en que les hablamos

El perro es el mejor amigo del hombre, y no es para menos. Pues llevan miles de años viviendo con nosotros y acompañándonos en cada una de nuestras "aventuras". Viven con nosotros en casa y siempre nos dirigimos a ellos hablando. Además, en la actualidad, pueden llegar a escucharnos hablar en más de un idioma distinto y, cuando les hablamos, parece que nos prestan toda su atención. Pero la pregunta es ¿Pueden reconocer ese idioma familiar con el que les hablamos? ¿Pueden diferenciar cuando les hablamos en un idioma diferente al habitual?

Distintos estudios han demostrado que los perros son capaces de distinguir el tono, duración y volumen de las palabras. Esto significa que reconocen la "musicalidad" con la que decimos las cosas. Es decir, que si les decimos palabras amables en tono cariñoso (como guapo, bonito o "eres un buen/a chico/a") lo más seguro es que nos salten encima y nos llenen la cara de lametones. Mientras que si le hablamos enfadados o con tono de recriminación, nuestro perro actuará como si le estuviéramos regañando.





También es sabido por sus dueños que los perros conocen el significado de algunas palabras, especialmente con las palabras "ir a pasear", "vamos a la calle" o cuando les damos un premio. De hecho, hay casos de perros que han sido entrenados para aprender el nombre de más de 40 objetos. Y también reconocen el sentimiento con el que les decimos las palabras, al igual que la familiaridad de quien les habla.





El habla es la base de la comunicación humana y también es la forma en que nos dirigimos normalmente a los perros. Los idiomas se caracterizan por tener una serie de patrones acústicos específicos (el tono y el volumen) que los bebés llegan a reconocer antes de aprender a hablar. Esto hace que sean capaces de distinguir entre sonidos de un lenguaje y otro que suenan similar. Pudiendo incluso diferenciar un idioma de otro que no lo es, siempre que este tenga el mismo patrón que el idioma que conocen.

Experimento

La psicóloga e investigadora especializada en el área de cognitiva, Laura V Cuaya, se preguntó, junto con otros autores, durante una investigación anterior, si los perros podrían hacer también las diferenciaciones mencionadas anteriormente.

Para ello, realizó un experimento con 18 perros de distintas razas, que habían sido entrenados con un clicker para mantenerse y despiertos en un equipo de resonancia.





Durante el experimento, los animales escucharon grabaciones del capítulo XXI de El Principito(de Antoine de Saint-Exupéry) en húngaro y en español. De los 18 perros, solo 2 conocían el idioma español (los perros de Laura V Cuaya), y el resto solo conocían el húngaro. También se usaron grabaciones con sonidos cuyos patrones eran parecidos, pero que estaban distorsionados. Además, se tomaron imágenes de resonancia de las partes activadas del cerebro de los perros al oír las grabaciones.

Las observaciones fueron que al escuchar un idioma familiar se activaban zonas diferentes del córtex frente a un idioma desconocido. Y, en la escucha de los sonidos distorsionados, pasaba lo mismo. Lo que demuestra que, aunque los canes no pueden hablar como los humanos, sí son capaces de reconocer el idioma que hablamos.

"Hasta la fecha no ha habido pruebas de que los cerebros de los perros puedan discriminar el habla de los estímulos no verbales. Además, aunque los perros, al igual que los humanos, suelen estar sobreexpuestos a un idioma concreto, no se ha explorado, ni desde el punto de vista conductual, ni neural, si son capaces de extraer del habla regularidades auditivas específicas del idioma y distinguir un idioma conocido de uno desconocido", han explicado los autores del experimento.