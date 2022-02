La voz es el alma de la radio. Y por eso es tan importante darle vida a las palabras. Comunicar es un arte y un don. Y no todas las personas saben cómo hacerlo. Hoy nos ayuda a Poner las Calles un compañero que es radio. En este medio lo ha hecho todo. No se entendería la radio sin Pepe Domingo Castaño, y Pepe Domingo Castaño sin la radio. Un gallego que acaba de publicar el libro “Hasta que se me acaben las palabras” mis recuerdos de radio y vida.