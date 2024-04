¿Puede la IA solventar el problema de la soledad en mayores? Un experto explica sus beneficios: "5 preguntas"

Desde hace ya un tiempo, la situación de nuestros mayores es preocupante. Es algo que debemos recordar y decirlo, y no será la última que desde Poniendo las Calles lo digamos porque, desde este programa, pensamos y creemos firmemente que la familia es lo primero. Debemos cuidar nuestras raíces, nuestro origen.

Por eso, esta noche, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con una persona que se preocupa por este sector de la sociedad, personas que podrían ser tus padres o tus abuelos. José Fernández ejerce su labor en el Ayuntamiento de Madrid. Es el delegado del Área de Política Sociales, Familia e Igualdad y han realizado un proyecto, llamado 'Paloma', para combatir la soledad no deseada en mayores.

Los tiempos han cambiado

Las familias del siglo veintiuno han evolucionado. Y por lo tanto ha habido muchos cambios en la configuración del núcleo familiar. Por ejemplo, la figura del "ama de casa", que atendía a niños y abuelos, se ha desvanecido. Ahora la división de las tareas se ha dividido o incluso, en algunos casos, han desaparecido ciertas responsabilidades.

Ramón Munera: “La peor enfermedad de las personas mayores es la soledad” https://t.co/4LsTFNozzf — COPE Albacete (@COPE_Albacete) May 5, 2022





La relación abuelos-nietos es clave

Un tercio de los mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días por semana, un porcentaje 12 puntos superior a la media europea. Dedican a esta labor una media de 16 horas por semana, según un reciente informe de Aldeas Infantiles. Bien enfocadas, las relaciones entre abuelos y nietos benefician a todas las generaciones.

Hay muchos tipos de abuelos. Mientras que unos dedican mucho tiempo, pero subjetivamente, les parece poco, a otros un tiempo de dedicación menor les parece excesivo. Los abuelos viven más que antes y son más independientes, tienen su agenda social y energía para disfrutar de la vida que planificaron de cara a su jubilación y tienen todo el derecho a reclamar su tiempo o sus propios cuidados cuando llegue el momento.





Las nuevas tecnologías en los mayores

Es cierto que los avances tecnológicos han traído consigo muchas ventajas. Pero si nos ponemos en el lugar delas personas con una media de 75-80 años, ¿se han adpatado del todo a estos cambios? Seguro que todos conocemos casos concretos de padres o abuelos que no saben ni utilizar un móvil o un smartphone.

La estrategia para acabar con la soledad no deseada

Todos nos acabamos haciendo mayores. Ya tengamos 20, 30, 40 o 50 años. A todos nos salen las arrugas, las patas de gallo y nos empieza a doler partes del cuerpo que ni conociamos. Lo mejor es asumirlo y ser responsable con las personas mayores, porque antes han sido jóvenes y merecen un respeto por lo que han dejado hecho para los siguientes.





Por eso, José Fernández está muy concienciado con ello y desde su delegación están lanzando nuevas iniciativas para acabar con la soledad no deseada en mayores: "La idea es anticiparnos a un problema real de la sociedad como es el de la soledad no deseada. No es que estés solo, sino que te sientas solo, porque es muy importante recalcarlo".

Y el proyecto que han lanzado desde su delegación intenta hacer frente a este problema a partir de la inteligencia artificial: "Hemos puesto en marcha un programa de inteligencia artificial que se llama 'Paloma', no puede llamarse de otra manera siendo Madrid, que detecta a través de la IA 5 preguntas que han hecho trabajadores sociales para intentar detectar aquellos casos de soledad no deseada".