Una psicóloga se pronuncia sobre el aumento de la soledad en los mayores: “Algo está pasando en la sociedad”

La población en España va a crecer cinco millones de personas, solamente por la inmigración. De mantenerse las tendencias actuales caerá la población española al 63% y su distribución será desigual en todo el territorio español. Aumentará el número de personas que vivirán solas: serán más de seis millones. Actualmente, las personas mayores de 80 años que están viviendo solas son casi un millón de personas. Más de dos millones de personas viven solas, mayoritariamente, de tercera edad.

Gema López, catedrática en psicología en la Universidad CEU San Pablo y experta en mayores, cuenta en 'La Linterna' que la soledad puede afectar a “nivel físico, psicológico y social”. En personas de la tercera edad puede implicar “más visitas al médico o ingresos hospitalarios” o que “se cuiden poco”. Pueden llegar a tener una “percepción de calidad de vida más baja” y hasta provocar un “incremento de mortalidad”. “La soledad es el factor clave con la probabilidad de muerte en personas mayores”, explica López.

Pero evita centrar el problema solamente en los mayores, porque también “está relacionado con gente joven”. Y advierte que “algo está pasando en la sociedad”. Aunque sí que reconoce que hay “determinados cambios con la edad” que pueden influir en la percepción que se tiene de la soledad.

Las necesidades emocionales de los mayores son “las mismas que podemos tener todos” pero que “hay determinados cambios asociados al ciclo vital” como la jubilación o la salud física puede favorecer en el sentimiento de soledad: “La viudedad puede aumentar la soledad no deseada”. Y esta percepción no proviene del hecho de estar solos, sino que “es una percepción entre lo que me gustaría y lo que tengo”, detalla la catedrática.

La psicóloga habla del “síndrome de la cabaña”, que es “ese miedo a la hora de salir a la calle” que “surge cuando pasas mucho tiempo aislado”. Con la pandemia del Covid, “está relacionado con el miedo a contagiarse”. Al final, el de los mayores es “el grupo más vulnerable” y ellos perciben que “el riesgo siempre va a estar ahí”. Por eso, sienten que al “estar en casa se sienten más seguros”, explica López. Y “cuanto más tiempo pasamos en casa más nos cuesta salir”.

Pero la psicóloga descarta que sea algo inamovible: “Existen muchos aspectos que se pueden trabajar”. Y la pandemia ha traído algo positivo porque “se ha visibilizado cuánto tiempo pasaban solas” las personas mayores. López señala al “trabajo en el envejecimiento saludable” como la clave para desterrar la situación actual de los mayores. Apunta que lo importante es sentirse “integrado en esta sociedad” para que los mayores se sientan “más valiosos”. El “contacto social es fundamental” porque “necesitamos a los demás para nuestro bienestar”. Pero es clave para los mayores su “empoderamiento” y “que se pongan en valor”. La psicóloga cree que deben ser conscientes “de que tienen derechos” y evitar la “imagen negativa hacia el envejecimiento”.