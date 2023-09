¿Puede un robot crear una obra de arte?

Como cada semana ha estado el experto en tecnología y responsable del portal WWWhatsnew en 'Poniendo Las Calles' con Carlos Moreno, 'El Pulpo'.

El experto ha hablado de una mezcla de la tecnología, desde el arte hasta el drama. Desde los avances en creación de canciones con inteligencia artificial hasta robots artisas y pasando por la seguridad de los casinos de Las Vegas y también detectar enfermedades raras mediante la tecnología.

El experto ha hablado sobre la empresa que utiliza la inteligencia artificial para crear música: "Estas empresas que están el mercado, crean música que se puede utilizar para la música de fondo en los vídeos para Youtube, además se puede decir qué tipo de música queremos como Jazz, Pop... se podría hacer una descripción en texto y la inteligencia artificial va generando archivos hasta que encontremos uno que nos guste, lo descargamos y pagamos por ello, claro", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo, experto en tecnología en 'Poniendo Las Calles'.

"La inteligencia artifical está avanzando muy rápido, se están generando herramientas que permiten hacer cualquier cosa y la legislación no consigue todavía correr lo suficiente atrapar esa ola de tecnología y vamos a seguir viendo casos sorprendentes como el de las niñas de Extremadura", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo, experto en tecnología en 'Poniendo Las Calles'.

Robótica y arte

Hay mucha fascinación por los temas tecnológicos y hay una intersección entre la tecnología y el arte. Una Startup canadiense llamada Acrilic robotics ha desarrollado un robot que puede hacer réplica de pinturas.

"Estos robots hacen cosas que nunca se habían hecho, y claro, ahí hay que determinar si eso es o no es arte, habría que ponerse a definir el arte. Hay algo, llamado sentimiento, que no está en el robot y no siente lo que pinta, con lo cuál se inspira continuamente en otros pintores", así lo ha contado hoy Juan Diego Polo, experto en tecnología en 'Poniendo Las Calles'.

