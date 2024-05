El pueblo que Carlos Vives tiene como su lugar favorito para cantar en España: "Es una locura"

En la música en español, tenemos la suerte de contar con algunas de las mejores voces de la historia. Y si nos fijamos en Latinoamérica, ya no solo son las voces, que también. Los ritmos, los estilos y la energía que transmite toda su música son insuperables. Poco a poco los han ido transportando por todo el mundo, pero es que aquí, en España, hace ya mucho tiempo que nos hemos rendido a ellos. Nos encantan.

Y hoy, en Poniendo las Calles, tenemos el placer de contar con uno de los máximos representantes de la música latina. Con más de 30 años de carrera musical a sus espaldas,18 premios latin grammy, 2 premios grammy y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo. Nada más y nada menos, que Carlos Vives, que viene a presentar su tour por Europa después de un 2023 inolvidable.

Una gira increíble

Los artistas se hartan a viajar para ofrecer su música a sus fans. Y a Carlos Vives le toca ahora. Ha sido un verdadero placer contar con él para poner las calles y que presente aquí su gira 'El Rock de Mi pueblo Vive', el tour con el que este verano vamos a poder disfrutar de su música en hasta 5 conciertos.

Todos estos conciertos van a ser en el mes de julio. Primero estará el día 10 en Sevilla, después el 12 en Mallorca, el 14 en el WiZink Center de Madrid, el 16 en el Starlite Festival de Marbella, en Málaga, y para terminar, el día 18 pondrá el broche final en Valencia. No está nada mal el recorrido.

Las colaboraciones de Carlos Vives

Un artista de mucho reconocimiento tiene, muchas veces, la suerte de elegir con quien quiere cantar. Ahí no hace falta que intercedan las discográficas ni las productoras para reunir 2 voces si una de ellas tiene el caché como para seleccionar su próxima colaboración. Y esto es algo que le pasa a nuestro invitado de hoy.





Carlos Vives, a lo largo de su carrera, ha colaborado con muchos artistas de renombre, pero no precisamente por atraer más gente a que escuche su música: "Todas las colaboraciones que he hecho han sido por cariño. Si me tengo que quedar con una en concreto te diría la de Michel Teló, porque con él rompimos la muralla invisible que hay entre la música de Brasil y el resto de Latinoamérica".

Le encanta España

Ahora mismo, Carlos Vives es una figura importantísima en el mundo de la música, es una persona súper reconocida a nivel internacional y seguro que muchos artistas emergentes le han tenido y le siguen teniendo como un referente. Y él, como sitio primordial por el que le encanta pasar en una gira, sí o sí, es España.





De hecho, está deseando pasar por todas las ciudades en las que tiene concierto: "Volver a Madrid siempre es bonito. Hace tiempo que no paso por Barcelona, y los conciertos allí suelen especiales. Pero estoy feliz de ir a lugares como Marbella, que es ya una institución para nosotros ese festival, Starlite, es una locura. Además, siempre salimos de ahí más bronceados".