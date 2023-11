Un probador de coches de Murcia hace un aviso con el problema de los vehículos eléctricos: "Al 20 por ciento"

Pese a los números positivos del coche eléctrico, con proyectos ilusionantes en la Península, parece que el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está lejos de cumplirse. La idea es lograr más de cinco millones de coches eléctricos circulando por España en 2030. Durante el primer cuatrimestre de 2023 se han vendido 37.347 vehículos electrificados y todo hace pensar que el sector en España vivirá un auge en ventas al final del año. Pero estos modelos siguen dando problemas, como le cuenta un oyente a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

Con los cambios anunciados por la Unión Europea o la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, son muchos los conductores que empiezan a plantearse dar el salto. Se trata de un movimiento importante, en el que hay que sopesar muchos aspectos y que no se puede llevar a cabo a la ligera. Tal y como deja claro Diego, este ponedor que entró en el programa de este miércoles precisamente mientras probaba unos frenos en un coche. La mayoría de los usuarios tienen ansiedad por la autonomía y existe una gran preocupación generalizada con este factor trascendental.

Los coches eléctricos

Los precios de los carburantes son un quebradero de cabeza para los usuarios, pero tampoco parece que el coche eléctrico sea una solución en este momento. Diego asegura en Poniendo las Calles que España "no está preparada": "De hecho, hay varias aplicaciones que te dicen dónde están los cargadores. Te dice que hay un cargador en tal punto y no está, no funciona, o todavía no lo han terminado de hacer". Por lo que, "para lo que es pegarte un viaje, por ejemplo, de Almería a Madrid", asumes un riesgo: "La autonomía son 400 kilómetros, lo que muchos más tienen normalmente son 350".



Además, el ponedor de calles y probador de coches que se llevó el diploma del programa este miércoles señala otro problema que afrontar: "Normalmente, una carga completa es más de una hora. En tener el 80% tarda más de una hora en cargar". "Entonces hay estaciones de servicio que están preparadas, pero todavía falta mucho que avanzar en ese sentido, en tiempo de carga y autonomía", destaca Diego con Carlos Moreno 'El Pulpo'. En relación con estas circunstancias que pueden marcar un viaje, sigue indagando con una experiencia personal.

Un problema

Diego explicó en el programa que es probador de coches. Normalmente, lo hace en un turno de noche, motivo por el cual se aficionó al programa, sobre todo después de que pueda acompañar su jornada de trabajo, desde que empieza Poniendo las Calles, cuando termina El Partidazo de COPE y hasta que comienza Carlos Herrera en Herrera en COPE. Carlos Moreno 'El Pulpo' le preguntó si había tenido alguna mala experiencia con un eléctrico y contó esto: "Claro, cuando te llega el 20% último, que te quedan un 20% de batería, el coche se pone en modo tortuga y no puedes pasar de 20 kilómetros por hora".

En ese momento, el presentador del espacio que te acompaña en la madrugada y te da los buenos días de lunes a sábado señaló que seguramente ese no sería el único problema que provoca esa circunstancia de estar cerca de quedarte sin batería. Diego contestó afirmativamente y desveló en Poniendo las Calles que también "el aire acondicionado te sale caliente", "la refrigeración de los frenos que lleva también se quita" y "sube la temperatura de la batería a más de 40 grados": "Tienen muchas cosillas los coches eléctricos".