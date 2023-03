Alfonso, taxista, revela en COPE "el principal inconveniente" que tiene tras haber comprado un coche eléctrico

El 2035 es el límite que la Unión Europea ha establecido para la venta de coches de combustión -los diésel y gasolina-, pero también los híbridos. El pacto, aprobado por la comisión europea, prevé que, primero, para 2030 se deberá reducir el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas, en comparación con los niveles de 2021. Y después, que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisión cero.

Este pacto fue aprobado el pasado febrero, pero son muchos los problemas que existen teniendo en cuenta que habría que cambiar el mapa automovilístico de toda Europa en menos de doce años. Países como el nuestro intentan intensificar sus esfuerzos para fabricar y potenciar la venta de los coches eléctricos.

La venta de coches de combustión, prohibida desde el 1 de enero de 2015

Este acuerdo, que aprobó en su día la Unión Europea, ha levantado bastante polémica porque hay países que en los últimos días manifestaron su malestar con esta decisión. El primero en encabezar esta lista fue precisamente Alemania, que sorprendió a comienzos de marzo al resto de socios europeos al frenar in extremis la adopción de este paquete de medidas. Según su versión, no estaría en contra de la implantación del coche eléctrico, pero pretende que los motores de combustión puedan seguir funcionando en el mercado más allá de 2035 si utilizan biocombustibles verdes en vez de los convencionales.

A esta postura de Alemania se sumó Italia, Bulgaria, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Austria. Pero con el paso de los días las negociaciones han ido dando sus frutos y esta mañana los Veintisiete han aprobado este acuerdo que ha contado finalmente con el visto bueno alemán.

Muchas dudas e incertidumbre: ¿Estamos preparados para el coche eléctrico?

La realidad es que en España todavía queda mucho camino por recorrer si hablamos del coche eléctrico. Las ventas van mucho más lentas de lo que se esperaba en parte, sobre todo al elevado precio que cuesta cada uno de ellos. La diferencia del coche eléctrico con uno de combustión de similar tamaño y potencia puede estar entre un 40 y un 60 % más caro. Entre eso y la incertidumbre provocada, personas como Íñigo han buscado otras alternativas: “La compra de un coche híbrido enchufable vino motivado por razones familiares porque necesitábamos un coche más grande. Viendo como está la incertidumbre en el mercado del automóvil, nos obligaron a elegir entre el eléctrico y el híbrido enchufable”. Reconoce que aun su coche tiene cierto nivel de contaminación porque en muchas ocasiones tira de motor de combustión para poder circular por carretera. Sin embargo, a final de mes este tipo de coches hace que se note en la economía familiar: “Elegimos el híbrido enchufable para tener la autonomía que te da un motor de combustión y estamos muy contentos con la compra porque estamos ahorrando unos 25 euros mensuales”.

Caso similar es el de Álvaro. Es profesor, padre de familia y vive en Segovia. También se han comprado un híbrido enchufable. Llevaban un tiempo pensándolo y al final, al ampliar la familia, se han atrevido a dar el paso: “La decisión de comprar este coche fue, por un lado, por las siete plazas, y por otro, por intentar buscar un ahorro en el consumo”. A pesar de no ser un eléctrico puro, ellos notan muchísimo el ahorro, sobre todo en trayectos cortos que en su caso son los que más suelen hacer: “Nos da 40 kilómetros de autonomía. El consumo diario en ciudad para ir al supermercado o al colegio nos supone 1 litro a los 100 kilómetros, que gasta algo de gasolina por los arranques o acelerones”. Pero se han adaptado muy bien. Llevan solo un par de meses con el coche, pero ya han preparado hasta un punto de carga en su casa. Aunque Álvaro nos cuenta que también tiene sus inconvenientes: “Lo cargamos en casa y lo tenemos cargado en 2 horas. El problema está cuando sales de casa. Las idas siempre son buenas porque vas con carga eléctrica y reduces el consumo, pero en las vueltas si no encuentras puntos de carga se hace un poquito más caro”. Y para los que incluso quieran ahorrar más. Álvaro ha encontrado otra solución: “Estamos muy contentos. El paso es importante. Hemos instalado placas solares y las cargas intentamos que sean durante horas solares y así ahorrar”.





Algunos también que han decidido dar un paso adelante y hacerse con un coche eléctrico. Es el caso de Alfonso, un taxista madrileño. Se compró hace algo más de un año un Tesla y reconoce que fue una decisión bastante arriesgada en ese momento: “No tenía a nadie en mi entorno que me proporcionara información. Los factores que tuve en cuenta es un menor consumo, un menos mantenimiento y una menor contaminación”. Alfonso cuenta que ahora está encantado porque sabe que son muchas las ventajas que ofrece este tipo de vehículo. Tiene un punto de recarga en su casa y no tiene problemas para poner su batería a punto: “Instalé un punto de carga en mi garaje. Lo enchufo por la noche y por la mañana el coche está listo. Cuando tienes que salir a carretera no hay muchos puntos de carga, debería haber más, pero como no hay muchos vehículos eléctricos, son suficientes”. Tiene potencia, coge velocidad y debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros. Sin embargo, hay una diferencia clara si lo compara con los vehículos de combustión. Se trata de la autonomía y de la poca fiabilidad que te puede dar en los viajes largos: “El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico es la autonomía. Para el día a día tengo suficiente porque tiene 450 kilómetros de autonomía, pero si sales a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para estar parejo al vehículo convencional, tendrías que tener autonomías de 800 kilómetros”.

El vehículo eléctrico: ¿Alternativa al coche convencional?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El divulgador científico, Jorge Alcalde, explica en La Linterna de COPE si es el vehículo eléctrico la gran alternativa para sustituir a los coches de combustión: “No existe otra alternativa que sea más eficaz para conseguir la combustión cero. Otra cosa es que queramos sustituirla por otros tipos de combustión como los e-fuel. Hasta ahora solo existe el motor electrificado”.

Una de las condiciones que puso Alemania para aprobar este acuerdo era el de incluir los motores que utilizan biocombustible verde en lugar de los convencionales. ¿En qué consisten este tipo de motores?: “Hay diferentes modalidades. Los combustibles sintéticos son muy poco contaminantes porque están hechos de hidrógeno y de CO?. Serían una buena alternativa para seguir teniendo coches de combustión, pero sin utilizar gasolina o gasoil que sí que son verdaderamente contaminantes”.

Uno de los principales problemas que supone este tipo de vehículos es el de la autonomía de sus baterías. ¿Podría lograr mejorarse con el paso de los años?: “Sin duda. Ya existen modelos que llegan a 800 kilómetros de autonomía y hay prototipos que llega a los 1.000. En el futuro habrá cargadores en el pavimento que permitan que el coche, según va rodando, va cargando su batería”.

Algunas asociaciones ecologistas han criticado que muchos coches eléctricos emitan más CO? de lo previsto. ¿Cuánto emite un vehículo de este tipo y cuánta diferencia hay con un vehículo de combustión?: “Los coches eléctricos no emiten gases, no tienen tubo de escape y no estamos contaminando. Pero si analizamos la producción de un coche eléctrico, emite más toneladas de CO? que de un coche de combustión. El ciclo de producción -trasportarlo, generar las baterías...- es más contaminante, pero luego se compensa con el uso del coche”.