¿Por qué a veces cuesta tanto expresar los sentimientos? : Es clave para tener relaciones sanas

Los expertos afirman que un 30% de divorcios y separaciones surgen después de las vacaciones de verano. Muchos de los problemas que tienen las parejas derivan de la falta de la comunicación, a veces, uno piensa que es mejor callarse para mejorar las cosas, pero no es así.

Muchas veces nuestro cuerpo se encuentra cansado, con menos defensas y sufre varias enfermedades que provienen de una mala gestión de nuestros sentimientos. Macu Gortazar, psicóloga, directora del instituto de terapias psicológicas de Madrid ha estado esta noche en 'Poniendo Las Calles' con 'El Pulpo'para hablar sobre este tema que es tan importante en nuestra sociedad.

"Muchas veces no somos muy conscientes o sí lo somos pero preferimos seguir callando, cuando de repente nos duele la tripa o la cabeza quizás es por algo que se nos ha olvidado decir" , así lo ha contado hoy en'Poniendo Las Calles' Macu Gortazar, psicóloga.





No hay un método científico para averiguar por qué ocurre esto, pero Macu, la psicóloga que ha estado poniendo las calles afirma que el problema no es solo la falta de comunicación: "La realidad es que hay una minoría de personas que tienen un problema no en comunicar, sino en identificar, a veces, ante estas situaciones pueden quedar en shock y no sabe qué le está haciendo sentir, si no sabes identificar lo que te pasa pues no puedes saber expresarlo".

Es necesario expresar nuestros sentimientos

"A la mayoría de las personas lo que les ocurre es que prefieren callarse y no decir nada, porque creen, que quizás, las consecuencias de expresarse son peores, creemos que le podemos hacer daño a la otra persona, que se va a malinterpretar o quizás que a veces les da apuro expresar sus sentimientos", así lo ha contado Macu Gortazar en 'Poniendo Las Calles' .

"Cuando no expresamos nuestros sentimientos acabamos enfadándonos con nosotros mismos porque no hemos sido capaces de decir lo que nos molestaba y también enfadados con la persona que nos ha hecho daño", así lo ha contado Macu Gortazar en 'Poniendo Las Calles' .

"A veces sin querer, los padres van sembrando esa educación a los niños de no meterse en conflictos o simplemente pasar, pero claro, eso de aprender a callarse no es bueno, porque te quedas sintiéndote con una emoción que arrastras y acabas desconectando de tus propias emociones y no puedes saber qué es lo que sientes, con lo cuál te conoces menos a tí mismo y no puedes comunicarte bien", así lo ha contado Macu Gortazar en 'Poniendo Las Calles' .

