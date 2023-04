Noemi Navarro: "Mucha gente tiene TEA y no lo sabe, necesitamos normalizar el autismo y ayudar a las familias"

El trastornos del espectro autista (TEA), es un grupo de discapacidades del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Hace unos días, se ha celebrado el día mundial del autismo y se ha demostrado que es un problema más extendido de lo que se pensaba. Noemi Navarro es madre de un niño con TEA y acaba de publicar un libro, ella dice: “Hay un serio problema porque no hay ninguna ayuda. Cuando diagnostican autismo, realmente es una yincana hasta poder enterarte de todo”. “He tardado 5 años en enterarme por ejemplo que tengo derecho a una tarjeta para aparcar en zonas de minusválidos y esto me lo cuenta una madre, no alguien de la administración”. “No hay ayudas económicas, no hay nada”.

En sus redes sociales, Noemi intenta dar información sobre el TEA y ayudar a quien lo necesite: “La gente que me sigue normalmente no ha oído hablar del autismo, o son personas que sus hijos tienen un compañero de clase que tiene autismo y acuden a mi para ver cómo deben actuar”. “Yo enseño como acercarse a una persona con autismo, no soy una persona que ha estudiado esto, simplemente hablo desde mi experiencia”. “Mi gran labor, creo que es conducir a la gente y dar visibilidad a este problema que lo tienen muchas más personas de lo que creemos”.





Todos los detalles en el audio.

