La multa que puedes recurrir en algunas ciudades por no poner el ticket en una zona de aparcamiento reservado

En ciudades como Madrid, la multa por estacionar sin ticket o por pasarse más de una hora en el tiempo contratado es de 90 euros, 60 euros por pronto-pago. Hay quien no está de acuerdo con la sanción y tiene la posibilidad de recurrir. Es mucho más sencillo de lo que parece, aunque se enturbia cuando se llega a las últimas instancias. Las nuevas tecnologías permiten nuevas fórmulas para poner el resguardo y esto también supone que se pueda reclamar una sanción, como explica Alfonso García en 'Poniendo las Calles' a Carlos Moreno 'El Pulpo' este miércoles.

Anulan una multa de la DGT por un radar de velocidad que puedes recurrir: "De 300 euros y 2 puntos del carnet" Alfonso García le explica a Carlos Moreno 'El Pulpo' el fallo que han encontrado en la sanción y que ha provocado que una persona se haya librado de pagar la pena





En muchas ciudades se encuentran distinguidas las plazas azules, destinadas preferentemente a visitantes, y las plazas verdes, de prioridad para residentes, aunque también pueden ser utilizadas por los visitantes. Para no ser sancionado, quien aparque en cualquiera de estas zonas deberá abonar un importe, sacando un ticket de los parquímetros que se correspondan con el mismo color que la plaza donde hemos aparcado. En el caso de que no lo hagas de forma telemática, hay que colocar el resguardo en una zona visible dentro de nuestro coche, para que puedan verlo los controladores y evitar así una multa.

Si volvemos a centrarnos en Madrid, en las plazas azules, el tiempo máximo de aparcamiento es de cuatro horas, y en las plazas verdes de dos horas. Si se nos va el santo al cielo y nos pasamos del tiempo, mientras sea menos de una hora, podremos librarnos de la multa pagando un suplemento. Además, debes tener en cuenta que deberían pasar cuatro horas entre la hora de finalización del estacionamiento anterior que figure en el ticket correspondiente y un nuevo estacionamiento en el mismo barrio. Si hay algo que has hecho mal y el controlador te ha puesto una multa, esto te interesa.

Alfonso García te explica este curioso caso en el que un usuario puede librarse de la multa

Las multas por exceder el tiempo de aparcamiento en una zona SER son recurrentes, ya que es fácil olvidarse de cuál era el límite horario de nuestro ticket o de no ir a renovarlo al apenas exceder la franja pagada. Sin embargo, los controladores están siempre atentos y no perdonarán la sanción. En el caso de no estar de acuerdo con la sanción, estas multas de tráfico pueden recurrirse de una manera sencilla y sin tener que desplazarnos de casa. En el caso que trae Alfonso García a 'Poniendo las Calles' se llega a altas instancias para librarse de pagar.

Es habitual que en la zona centro de las ciudades sea muy difícil aparcar, por ello, muchos ayuntamientos han optado por establecer el sistema de estacionamiento regulado. Es decir, cobrar por aparcar en esas zonas, estableciendo un tiempo máximo de permanencia, con lo que podemos encontrar más sitios libres, pero toca rascarnos el bolsillo. Para librarse hay que estar atento también a la fecha límite exacta. El plazo máximo para reclamar una multa es de 20 días naturales a partir de la fecha en que recibió la notificación.

