La multa de 200 euros a la que te enfrentas si no revisas este detalle de tu coche: "Si circulas..."

A todos nos gusta cuidar lo nuestro, más cuando marca el día a día. La edad media del parque móvil en España ronda los 14 años. Por desgracia, muchos no tenemos los recursos económicos para cambiar de vehículo cada 7 años, ni siquiera para adquirir un coche nuevo. Cierto es que, para lo de llevar el coche al taller para una revisión, uno nunca encuentra el momento oportuno. Pero también lo es que no hacerlo puede dar lugar a una avería y una factura superior. Para evitar problemas inesperados, tratamos de tenerlo siempre en mantenimiento, pero es que no hacerlo también puede provocar una multa.

Audio





Si tratas adecuadamente a tu coche viejo te dará satisfacciones, sin vaciar tu cuenta corriente. Se estima que el 90% de los fallos de los coches se deben a deficiencias en el sistema eléctrico, y que aproximadamente el 40% corresponden a problemas de la batería. Por eso es uno de los puntos que más cuidado requieren. De aquí también deriva el buen funcionamiento de los faros del coche, esenciales para ver y ser vistos. Aun así, de forma individual también necesitan cuidados. Pero Alfonso García apuesta por otra parte del coche para fijarse en este programa de 'Poniendo las Calles'.

Al final, cualquier persona normal se viste por los pies y no por la cabeza. Con el coche deberíamos de hacer lo mismo. En este punto encontramos el sistema de frenos, uno de los principales elementos de seguridad activa del vehículo. Pero el estado de los neumáticos influye en la conducción más que ningún otro elemento del vehículo. Se recomienda tener en cuenta la presión recomendada por el fabricante y ser hinchados por lo menos una vez al mes. También es importantísimo comprobar con regularidad el desgaste y la profundidad, como recuerda Alfonso García.

La multa que te puede caer

Para garantizar el máximo agarre y tracción, la profundidad del dibujo de los neumáticos no debe superar los 1,6 milímetros, siendo aconsejable su cambio cuando la profundidad sea inferior a 3 milímetros. Debemos llevar en cuenta que si los neumáticos no tienen el aire suficiente o la goma está desgastada, nuestra unión a la carretera es frágil. Pero es que también puedes tener un problema con las autoridades. Alfonso García explica en 'La Noche de COPE' la razón por la que puede costarte un disgusto en el bolsillo, el hecho de no llevar en condiciones tus ruedas.

Audio





La vida útil de los neumáticos depende de varios factores como son la clase de vehículo, la potencia o el compuesto de la goma, diferente según el tipo y la calidad. Por lo general, el ciclo de vida de un neumático puede superar los 40.000 kilómetros. Para alargarlos, conviene apostar por neumáticos de mejor calidad, circular con la presión recomendada por el fabricante del vehículo, conservar la suspensión y los amortiguadores en buen estado, equilibrar las ruedas, evitar el exceso de carga y evitar las aceleraciones, frenadas bruscas y velocidades elevadas.

COPE cruza en coche eléctrico la ruta del Quijote

COPE junto con Endesa continúa con su ruta conduciendo un coche eléctrico desde el Cabo de Gata hasta Finisterre. En la tercera etapa nos adentramos en la ruta del Quijote pasando por Villacañas, Consuegra, Toledo, Madrid y acabar en Valladolid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado