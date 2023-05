Pasar la ITV antes de la fecha en la que te marca la revisión del año pasado: ¿Cuándo puede hacerlo mi coche?

Todos estamos obligados a pasar rutinariamente por la ITV con nuestros vehículos, pero el cuándo tiene que hacerse es una de las dudas más recurrentes entre los conductores que resolvemos en 'Poniendo las Calles'. La obligación de pasarla la recoge el Real Decreto 920/2017, aunque es cierto que dependiendo el tipo de vehículo y su antigüedad, la regularidad con la que tengamos que pasar por la revisión será distinta. El objetivo de este trámite es "eliminar, en lo posible, el riesgo de accidentes y controlar las emisiones, contribuyendo a una mayor seguridad vial y a una adecuada protección del medio ambiente".

Es importante pasar la ITV para comprobar que nuestro coche está en perfecto estado para circular sin comprometer la seguridad vial. Pero además es necesario hacerlo en los plazos indicados, ya que circular con la inspección caducada puede suponer una sanción económica que va desde los 200 hasta los 500 euros, como ya hemos contado anteriormente en 'Poniendo las Calles'. En general, hay que acudir a la primera ITV a los cuatro años desde la matriculación del vehículo. Después y hasta los 10 años, cada 2 años. Y si tiene más de 10 años, cada año.

#AUDIO ?? Hasta dos meses sin pasar la ITV: el problema en los talleres que está condenando a cientos de conductores https://t.co/Um1hS57X6P — COPE (@COPE) February 1, 2023

Además, debemos tener en cuenta que, aunque nuestro vehículo esté estacionado sin moverse, debemos pasar la ITV en los plazos correspondientes. Por otro lado, si lo hemos dado de baja de forma temporal y se va a poner de nuevo en circulación, debe tener la ITV al día. Pasado el plazo que figura en la tarjeta de la inspección se considera que está caducada. Pero, ¿qué pasa si la pasamos antes de tiempo? Alfonso García en 'Poniendo las Calles' resuelve esta duda más común de lo que pueda parecer.

Pasar la ITV antes

En esta inspección, en la que se comprueban las características técnicas de los vehículos y sus emisiones siguiendo los criterios técnicos de inspección descritos en el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones, se te dará la pegatina que debes colocar obligatoriamente si todo está en orden. Si es desfavorable, la estación concederá a su titular un plazo máximo de dos meses para reparar los defectos detectados. Una vez subsanados, has de llevarlo a la estación ITV de tu elección, para que comprueben el arreglo de los defectos y así conseguir el informe favorable.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero para comprobarlo, has de acudir en los tiempos que dictan y que Alfonso García te explica en este audio. Cabe recordar que no existe ningún justificante para poder evitar ser multado por la policía si se tiene la ITV caducada. Es algo que pasa habitualmente en períodos veraniegos, donde los conductores suelen acumular las visitas por el estío, justo antes de irse de vacaciones. Por eso no es nada descabellado pensar en ir antes de lo que te marca la pegatina. En 'Poniendo las Calles' te explicamos si puedes hacerlo.