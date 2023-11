La mujer de un preso de Granada interno en Cádiz revela qué pasa con el dinero en la cárcel: "Los miércoles"

En el temazo de este jueves de Poniendo las Calles hemos hablado de una vida paralela a la que llevamos la mayoría y que afecta a más de 55.000 personas en España: la vida en las cárceles. No solo nos referimos a la de los presos, que también. Cuando una persona ingresa en un centro penitenciario, su entorno más cercano no conoce absolutamente nada sobre su funcionamiento. A partir de ese mismo momento, empieza toda una odisea para saber qué pueden hacer, para visitarlo, si le pueden llamar, si puede recibir dinero… Para resolver esas dudas y descubrirnos secretos de esta situación está Pepi Gómez.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha editado una 'Guía para la vida en prisión' destinada a enseñar a los reclusos y sus familias qué recursos tienen, sus derechos y deberes. Un manual en el que participó esta mujer que tiene a su marido como interno en el Centro Penitenciario Puerto III, en Cádiz. Lleva más de 5 años en prisión y aunque ha solicitado el traspaso a otro de Granada, pero no le están haciendo caso. Mientras pasa el tiempo, no deja de visitar a su marido, como le ha contado a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

Los problemas de la mujer de un preso

"Mi situación es que tengo mi marido en prisión desde hace cinco años y medio", comienza relatando Pepi, "se encuentra en el Centro Penitenciario de Puerto III, con un traslado pedido para Granada, porque está pasada la mitad de la condena y no le dan ni permiso, ni ningún tipo de beneficio": "Según ellos, la mayoría de los internos tienen un tratamiento mental. Pues, para que mi marido pudiera salir, tenía que dejar su tratamiento mental. Lo dejó. Lleva dos años sin tratamiento y, aun así, pues no le están dando nada". No hacen esta vida más fácil desde las autoridades.

Pepi también tiene dificultades para saber de su marido: "Si tú te quieres dirigir a alguien del centro penitenciario, solo te puedes dirigir a la trabajadora social y hay veces que yo hablo con ella y me dice: hija es que no tengo una varita mágica". La protagonista del temazo de Poniendo las Calles se resigna, pero también denuncia que "si a tu marido le han trasladado, si tu marido está en aislamiento, si tu marido está enfermo, si le han sacado al hospital... Esa información no te la da absolutamente nadie".

El dinero en la cárcel

A partir de ahí, la única vía es hablar directamente con el preso. "Yo voy dos veces al mes, uno íntimo y otro familiar, y después los fines de semana tenemos visitas por cristales de 40 minutos", explica Pepi a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Pero sus dos hijos también quieren saber de él: "Ellos tienen llamadas, antes eran 10, después las subieron a 15 y ahora tienen 20 a la semana". Pero hay una traba: "Mi marido llama si yo le recargo la tarjeta de teléfono. Si yo no le recargo la tarjeta de teléfono o no le ingreso para que él pueda comprar una tarjeta, mi marido no puede llamar a los familiares".

Para poder mandar ese dinero, tienen un sistema: "Eso lo tenemos que hacer a través de Peculio. Ingresas tú un dinero a una cuenta del centro penitenciario y ellos cobran todos los miércoles". Es una situación muy cruda, ya que, como señala Pepi a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles, "si los familiares no le ingresan dinero, porque económicamente no puedan, o por la situación que sea, o simplemente porque se le ha hecho tarde, no van a recibir nada de dinero, ni van a poder comprar nada".