Un médico explica el truco para no engordar cuando una persona decide dejar de fumar tabaco: "Ahorrar"

Fumar sigue siendo, si no el que más, uno de los grandes perjuicios para la salud. A día de hoy, son muchos quienes no quieren, o no pueden dejar de hacerlo. Lo cierto es que España está entre los países con más fumadores de la Unión Europea. Casi un 20% de la población fuma todos los días, según los últimos datos de Eurostat, la oficina europea de estadística. Y según la Sociedad Española de Neumología, el tabaco mata al año en nuestro país a 60.000 fumadores activos y pasivos. Para bajar esas cifras, Darío Fernández le da varias claves a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

Uno de cada cinco españoles fuma a diario. Son ocho millones y medio de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja, o por lo menos lo intenta. La edad media de inicio son 14 años. Cualquier persona puede convertirse en adicto al tabaco. Concretamente, las personas que empiezan a fumar durante la adolescencia tienden a crear hábito y es más probable que se enganchen. Pero, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar?El médico de Poniendo las Calles incide en esta cuestión, así como da un truco para evitar una de las consecuencias más temidas: engordar.

Dejar de fumar y engordar

Es perfectamente normal que con el abandono del tabaco aumentemos nuestro peso unos kilos, incluso si no variamos nuestras pautas alimentarias ni las cantidades ingeridas. Se constata científicamente que se suele producir un aumento entre tres y cinco kilos de media al dejar de fumar. No es un tema de fuerza de voluntad, sino de respuesta química del cuerpo al faltarle la nicotina. La ansiedad se trasmuta en buena parte en hambre y la respuesta lógica es comer más de un modo inconsciente. Darío Fernández habla sobre esto con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Además, la flora intestinal se ve seriamente dañada cuando fumamos, disminuyendo su diversidad y el volumen de las colonias de los distintos microorganismos. En consecuencia, el control que la microbiota normalmente hace sobre los procesos que regulan la obesidad o la diabetes de tipo 2, es muy pobre. Como no se recupera de golpe, sino que requiere de un tiempo y una alimentación adecuada, tenemos menos regulación desde el intestino de los procesos que nos llevan a engordar. Pero lo que queremos hacer es que no subas de peso cuando tomes la decisión.

El truco

La nicotina también acelera el metabolismo, de forma que aumenta la cantidad de calorías que su cuerpo usa cuando está en reposo, aproximadamente entre un 7% y un 15%. Cuando fumamos, actuamos sobre el estómago, generando un aumento de los jugos gástricos y una disminución de los movimientos musculares a lo largo de todo el sistema digestivo. Dicho de otro modo, cuando dejamos de fumar nuestro metabolismo baja revoluciones. Sin cigarrillos, el cuerpo puede quemar el alimento más lentamente. Por eso el doctor te da este truco en Poniendo las Calles.

"¿Y qué sucede si engordo al dejar de fumar?", se pregunta Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles. El doctor señala que es una de las consecuencias de que "lo has hecho tú solo" y que "no lo has planificado". "Tienes que ahorrar unas 300 calorías al día", apunta Darío Fernández, que se encarga de desvelar cómo hacerlo: "Un poquito más de ejercicio, la mitad de pan y con eso hemos evitado esas 300 calorías y no vas a engordar". Un sencillo método con el que evitar coger esos kilos de más que preocupan a todos los que toman esa decisión tan difícil.