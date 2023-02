La verdadera razón por la que no puedes dejar de fumar y no tiene que ver con el síndrome de abstinencia

Uno de cada cinco españoles fuma a diario. Son ocho millones y medio de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja, o por lo menos lo intenta. La edad media de inicio son 14 años. Ana lleva años intentando dejar el tabaco. No recuerda cuando empezó, pero sí que pensaba que iba a ser algo temporal. Ahora ha conseguido reducir los cigarros que fuma al día, pero no concibe el no fumar nunca más. Dice que es un vacío difícil de explicar. Por eso muchas veces lo hace a escondidas: “Busco dinero por casa para comprarme un paquete, miento a los que están a mi alrededor para que no se enteren, me echo colonia para que no lo huelan... me sentía mal cuando me quedé embarazada y empecé a ir a terapia”.

La psicóloga Aurora García Moreno explica en 'La Linterna' de COPE por qué el tabaco es tan adictivo: “Lo que es adictivo es la nicotina, que provoca una dependencia emocional al tabaco. Aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y se asocia con experimentar sensaciones agradables cuando lo que crea es una necesidad compulsiva de fumar y distrae de problemas o agobios”. Cualquier persona puede convertirse en adicto al tabaco. Concretamente, las personas que empiezan a fumar durante la adolescencia tienden a crear hábito y es más probable que se “enganchen”.

"El tabaco no relaja, aumenta el estrés y la ansiedad"

“En un principio es una conducta voluntaria que se convierte en difícil de controlar”, explica Aurora, destacando que “aunque la persona no se convierte en adicto directamente, la dependencia psicológica sí ha comenzado, haciendo creer que la persona lo necesita”. Entre las creencias más comunes sobre el tabaco se encuentran que calma los nervios o que facilita el conocer a otras personas; sin embargo, “el tabaco aumenta el estrés y la ansiedad, incluso los fumadores son más propensas a desarrollar una depresión”. La nicotina es un estimulante del sistema nervioso, por lo que, químicamente, es imposible que relaje. Lo que se siente es el alivio del síndrome de abstinencia del cigarrillo anterior.

¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? La psicóloga desvela que “el reducir el consumo causa síntomas de abstinencia a la nicotina”. Pero, más alla de este síndrome que aparece cuando una persona deja de consumir repentinamente una sustancia de la que se ha abusado, Aurora explica cómo los síntomas de abstinencia desaparecerán mucho antes que los síntomas psicológicos, por lo que, el siguiente paso es “tomar conciencia que, por ejemplo, no es necesario seguir consumiendo en los actos sociales. Estos son los momentos más difíciles para incorporar nuevos hábitos que no sea el fumar”.





Son muchas las campañas publicitarias para tratar de concienciar a la población de los daños que causa el tabaco, pero sus resultados no se traducen en un menor consumo. ¿Por qué no funcionan?: “Porque crean miedo en el fumador, lo podemos ver en las cajetillas. La gente no presta atención y ese miedo les hace consumir más”.

Cómo empezar a dejar de fumar

Para terminar, Aurora cuenta cómo se puede dejar de fumar acudiendo a terapia: “La persona tiene que estar convencida de querer dejar de fumar para poder trabajar sobre las creencias erróneas que pueden tener sobre los síntomas que se pueden tener para dejar de fumar, como que puede subir de peso o tener dificultades para dormir. Todos los tratamientos conllevan un esfuerzo. También tratamos las recaídas porque es necesario controlar estas situaciones. Una estrategia es imaginarse en situaciones, como una boda en la que se induce a fumar, y pensar cuál sería tu reacción e imaginar qué harías en lugar de fumar, por lo que adelantamos situaciones y no te pilla de sorpresa”.