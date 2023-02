Mar Gómez: "Hasta que no veamos los efectos graves, no vamos a reconocer la problemática del cambio climático"

Unos de los grandes problemas de la humanidad es el cambio climático. Esta presente y la situación, si no se le pone un remedio, se va a agravar cada vez más. Mario Picazo desde Estados Unidos y Mar Gómez han pasado por los micrófonos de 'Poniendo las Calles' para hablar de la realidad que vivimos. Mario habla sobre la meteorología en EEUU: “En Estados Unidos se mide mucho la meteorología porque es un país muy grande, en algunas partes se sufren las sequías, en otras partes las sequías,...”. Mar, sin embargo habla de la de España: “En España estamos sufriendo ya parte del cambio climático, no es normal que hayamos pasado un diciembre tan cálido”. “Y aunque nos quejemos, ahora es cuando tiene que hacer frío”. “Si un invierno no llueve, pasa lo que hemos arrastrado este año, una gran sequía”.

