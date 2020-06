Manuel Arnal ha estado Poniendo las Calles con El Pulpo para presentarle un proyecto solidario.

La crisis del coronavirus ha lidiado con el lado más solidario de todos nosotros. Son muchos los proyectos que han surgido durante estos meses de confinamiento, con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos.

Un ejemplo de estos proyectos solidarios es el que ha nacido en Zaragoza gracias al Ayuntamiento, la Federación de Asociaciones del Barrio y a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Se llama ‘Bolsa de Material Escolar’ y, con él, pretenden garantizar que todo el alumnado en edad escolar obligatoria disponga del material escolar básico para el nuevo curso. El presidente de la Federación de Asociaciones del Barrio de Zaragoza, Manuel Arnal, ha estado, esta madrugada, Poniendo las Calles y le ha explicado a El Pulpo de dónde nace la idea de esta iniciativa: “surge durante el confinamiento. Cuando se paraliza la actividad de la ciudad empezamos a pensar cómo podíamos echar una mano […] decidimos que era evidente que una de las peores consecuencias iba a residir en las familias vulnerables y, sobre todo, entre los niños y niñas que van a empezar el nuevo curso”.

PAPELERÍAS DISPONIBLES PARA HACER DONACIONES

https://avvbarriojesus.org/proyecto-bolsa-de-material-escolar/?fbclid=IwAR1Tl82qCHQQx-uKM9Sf2tEu1LqqZydGb-RJBgYVbgQ0AzNsVW8tCHYurV0

Una bolsa solidaria que dispondrá del material básico que los niños necesitan para comenzar el curso: “lápices, bolígrafos, estuches, tijeras, escuadras, cartabón, pegamento, pinturas de colores, gomas, sacapuntas, etc […] todo lo básico que les permita mantenerse en el curso”. Además Manuel ha querido dejar claro que las donaciones van dirigidas de forma anónima a todas aquellas familias que lo necesiten “tenemos más de 150 papelerías colaboradores con la campaña, que son los que van a recoger el material […] la idea es que no haya listas de personas sino de necesidades para que los niños no estén discriminados”.

Si quieres colaborar puedes dirigirte a las diferentes papelerías que participan en la campaña. El material que compras queda depositado en la papelería y despuésya se hacen las donaciones a las diferentes familias; además “se dará por cada euro donado un pequeño boleto para una gran cesta de navidad”.