El ejemplo de Luis del Olmo en el Día Mundial de la Radio para explicar su importancia: "Sería un tío torpe"

En el Día Mundial de la Radio, en Poniendo las Calles hemos querido contar con toda una leyenda de nuestro medio. Con más de 12.000 ediciones de su mítico programa "Protagonistas", el espacio radiofónico que condujo durante más de 40 años, Luis del Olmo ha querido poner las calles junto a Carlos Moreno "El Pulpo" en un día tan especial

Una de las mejores trayectorias de la radio

Luis del Olmo Marote nació en plena Guerra Civil Española, el 31 de enero de 1937. Dio sus primeros pasos en la radio a los 14 años, en Ponferrada, cuando estaba en bachillerato. Y desde entonces, el éxito le ha acompañado a lo largo de su carrera. Además de las más de 12.000 ediciones de su programa Protagonistas, fue galardonado con 8 Premios Ondas, fue nombrado presidente de honor de la Academia Española de la Radio y ha sido incluso investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Juan Carlos III de Madrid.





Toda una leyenda de la radio que nos ha acompañado esta noche en Poniendo las Calles y ha mandado un mensaje a todos los ponedores: "Están sintonizando la mejor cadena del mundo. Además, yo que soy joven y puedo entrar en la radio en cualquier momento, he llamado a tu puerta para que me permitas, estar ahí junto con todos los ponedores que están en estas horas extrañas, maravillosas y tranquilas para que pueda contarles mis batallitas en el tiempo que estuve en la radio".

El oyente es el principal protagonista

La radio tiene mucho trabajo detrás. Producción, organizar entrevistas, redacción de contenidos... Y todo eso se hace para que el oyente esté informado y entretenido, como bien decimos en Poniendo las Calles.

Luis del Olmo, a partir de su longeva experiencia, es sabedor de la importancia de la audiencia, de la persona que está escuchando todo lo que se ha preparado: "El oyente es el principal protagonista. Si no hay protagonista, no hay radio. Tu puedes dar los buenos días o las buenas madrugadas todos los días, pero si no tienes a alguien que te escuche y que te comente si lo haces bien o mal, entonces no existiría nuestro medio. Sin ellos no existiría la radio".

Luis del Olmo sigue muy pendiente de la radio

Una leyenda como Luis del Olmo, con tanto bagaje y tanta experiencia a su espalda, sigue siendo un fanático de la radio. Y es que, a los que nos gusta este medio por encima de cualquier otro, somos incapaces de dejarlo. Lo consumimos como golosinas.





El que ha sido uno de los comunicadores más relevantes e importantes de nuestro país, sigue escuchando la radio día sí y día también: "Después de dormir, a partir de las 8 de la mañana, suelo escuchar todo el rato la radio hasta la 1 de la madrugada. La radio está encendida y sintonizada con Luis del Olmo. Yo sin la radio sería un tío torpe, iría caminando sin saber que pasos doy. La radio es fundamental. El que no sintoniza, o no tiene una radio puesta, no está viviendo como debería vivir".