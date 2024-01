Los vehículos que se verán afectados por los cambios de la DGT en los controles de ITV móviles: "Se reducen"

Si eres un conductor responsable, seguramente conoces la importancia de la Inspección Técnica de Vehículos, más conocida como la ITV. Este trámite es esencial para garantizar la seguridad en las carreteras, pero la DGT va a incorporar algunos cambios en este 2024 de cara a los controles Audio

La Inspección Técnica de Vehículos es un proceso obligatorio en España que busca asegurar que los vehículos en circulación cumplan con los estándares de seguridad y emisiones establecidos por la Dirección General de Tráfico para la prevención de accidentes y la protección del medio ambiente, entre otros motivos.

También es clave en la compraventa de un vehículo de ocasión, ya que es un documento que permite conocer el estado e historial del mismo a lo largo de su vida útil, además de evitar errores en la información proporcionada durante el proceso, confirmando que el automóvil que se está comprando o vendiendo es el mismo que se describe en los documentos.

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao

En algunas ocasiones, los automóviles usados pueden presentar problemas complejos que no se detectan a simple vista y que únicamente se pueden ver a través de una comprobación completa como la que realizan las estaciones de ITV. De esta forma, se comprueba que el vehículo no está implicado en alguna manipulación por sustracción o que tenga alguna irregularidad.

Los controles de ITV

Para muchos españoles, la ITV es sinónimo de sudores fríos, pero es al final la forma de controlar que el coche se encuentra en condiciones óptimas para circular. En función de la antigüedad del vehículo, esta se tendrá que afrontar más tarde o más temprano. Por eso se quiere controlar que todos cumplen con esta obligación.

El objetivo final que se marca la DGT es acabar con los accidentes de tráfico en las carreteras de España, que en su mayoría se producen por infracciones a la normativa, por ello, tiene instalados cientos de radares, cámaras de videovigilancia y cuenta con la Guardia Civil para llevar a cabo controles para detectarlas.

Asimismo, otro de los motivos que también causan una parte de los siniestros hace referencia al estado de los vehículos, por lo que la Guardia Civil suele revisar los coches en los controles para comprobar que circulan en buenas condiciones, una tarea que a partir de ahora se le hará más sencilla a las agentes gracias al uso de las ITV móviles.

Control de vehículo de la Policía Local de Lugo.

Lógicamente, estamos hablando de un control bastante más superficial que el que se realiza en una ITV al uso, y el motivo no es otro que no contar con un equipo móvil tan sofisticado. Sea como fuere, la Guardia Civil comprobará no solo que esté en vigor los vehículos a los que paren, sino también el estado de faros, neumáticos e incluso peso.

Los vehículos que se verán afectados por los cambios de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha publicado una nueva Instrucción sobre la Planificación de los Controles de Inspección Técnica en Carretera de Vehículos Comerciales, que sustituye a la que estaba vigente desde 2016. En 2023 se puso como objetivo efectuar 15.000 inspecciones a camiones y autobuses. Alfonso García anuncia que "se reducen".

En la nueva instrucción, la DGT ha optado por establecer directamente unos objetivos mínimos anuales de vehículos a inspeccionar, algo menos de 6.300 vehículos, repartidos en lotes entre los Centros de Gestión de Tráfico de la DGT. Cabe destacar que Canarias se queda fuera y País Vasco y Cataluña, al tener las competencias transferidas, tienen una regulación propia.