Un experto explica qué pasa si tienes la ITV caducada aunque hayas pedido cita previa

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatoria para poder circular. No tenerla al día acarrea una sanción. Si la pegatina está caducada y te paran, la multa es segura. Y da igual los motivos por los que no hayas podido hacerlo. La Dirección General de Tráfico (DGT) no hace excepciones. El disgusto puede llegar a los 200 euros y, en caso de accidente, tener problemas con el seguro para que se haga de los daños propios en el caso de que exista alguna cláusula específica.

En Asturias hay un problema serio. Los trabajadores que se encargan de las inspecciones están en huelga. Pertenecen a la empresa pública ITVASA que es propiedad del Principado. Las protestas comenzaron en noviembre de forma intermitente y, tras el paréntesis navideño, las han reanudado con paros de cinco horas en cada turno los lunes, miércoles y viernes hasta finales de marzo para presionar a la Administración Autonómica. ¿Qué reclaman? Entre otras cosas, recuperar las 35 horas semanales de jornada que perdieron durante la pandemia del coronavirus, una ampliación de plantilla y un plus de antigüedad. El Principado está dispuesto a asumir la primera demanda pero no las otras dos porque "ponen en riesgo la viabilidad de la empresa"

Demoras de tres meses en Asturias

Esta situación está provocando una demora media de tres meses para pasar la ITV en Asturias. Hay conductores que están optando por trasladarse hasta las estaciones de Cantabria, León y Galicia para ganar tiempo y no arriesgarse a una multa si su pegatina caduca antes del día que les han dado para hacer la inspección en Asturias. Otros, sin embargo, deciden circular con la ITV caducada a sabiendas de que les puede salir caro.









¿Qué hacer si la ITV caduca antes de la cita?

El presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo, ha explicado en COPE que es imprescindible solicitar la cita antes de que caduque la ITV para poder justificar que "si el vehículo no ha pasado el examen, es por causas no imputables al conductor". De la multa no te vas a librar si te para la Guardia Civil o la Policía Local, pero al menos, podrás recurrirla antes de pagar y justificar que no ha sido por tu culpa.

"Es inaudito que te multen si no tienes el permiso al día porque hay huelga de los trabajadores o tienen que traer una pieza en el taller para poner tu vehículo en condiciones óptimas", denuncia Arnaldo.

Esta organización ha conseguido ya varias sentencias judiciales que han retirado la multa tras un "largo peregrinaje" de recursos.

Monopolio en Asturias

El representante de los automovilistas denuncia, por otra parte, que la situación que se ha generado en Asturias es fruto del monopolio que existe con las estaciones de ITV al ser todas de titularidad pública y no permitir la entrada de empresas privadas como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas.

"No se puede exigir a un automovilista que se desplace a otra comunidad autónoma para cumplir una obligación que impone la ley porque quien tiene que hacer su trabajo, no lo hace como debiera", se queja Arnaldo.