Los trucos que desconoces para bajar el consumo de combustible de tu coche: del filtro del aire a las bujías

El año 2035 es la fecha límite elegida y aprobada por el Parlamento Europeo para que se dejen de vender coches de combustión. Es decir, de gasolina y diésel y poder cumplir así los acuerdos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en el último momento, Europa ha paralizado, sin fecha, esta prohibición. En cualquier caso, toca seguir pensando en combustibles y el precio de estos es un gran quebradero de cabeza para los oyentes de 'Poniendo las Calles'.

Hay formas de ahorrar dinero por la propia voluntad del conductor. No son pocos los que, tras la subida, han decidido pasarse a la gasolina low cost o incluso a otros métodos de transporte como el carsharing, el patinete eléctrico, la bicicleta o el transporte público. Todo por ahorrar una importante cifra que sirva para que, a final de mes, el bolsillo no se resienta. Pero los que optan por no renunciar al coche, deben saber que hay un día, una hora y estaciones concretas donde el carburante es más barato y Alfonso García te lo explicó hace unos días en 'Poniendo las Calles'.

?? Si me compro un coche ahora, ¿sobrevivirá al veto de los coches de combustión en 2035 de la UE?



?? En @findesemanacope te damos las claves de los vehículos que tendrás que tener en cuenta para que te dure y cómo elegir el mejor ?? https://t.co/zgVc5zkBvw — COPE (@COPE) April 9, 2023

Además, estos combustibles tienen una carga impositiva que hay que tener en cuenta. El primero y más importante de todos es el Impuesto Especial de Hidrocarburos, una cantidad fija que se aplica a cada litro de combustible (0,47 euros para la gasolina y 0,38 en el gasóleo). Y le sigue el IVA (al tipo del 21%). Pero la secuencia de impuestos no acaba aquí, ya que el usuario habitual de los carburantes más utilizados en automoción también tiene que pagar el llamado Impuesto sobre Ventas Minoristas del Estado, que añade otros, 2,4 céntimos por litro. Por si fuera poco, en 2019 entró en vigor la tasa al consumo de hidrocarburos que elevó el gravamen por litro de gasóleo y gasolina en 7,2 céntimos. Unas cifras que Alfonso García te desgrana aquí.

Los desperfectos

A todos nos preocupa el consumo de combustible del coche. Alfonso García 'Motorman' nos alerta sobre cuáles son los elementos que más influyen si estos están en mal estado y que puedes escuchar aquí: "Desde la Asociación Española de ITV recuerdan como determinados componentes pueden afectar al consumo de nuestro vehículo. En primer lugar, con el filtro de aire, si está sucio, el consumo de combustible aumenta hasta un 10 %, que son muchos euros. Otro es el buen estado de las bujías, es primordial por consumo y emisiones. A continuación, debemos tener en cuenta la batería, si no está en su mejor estado hará que aumente el consumo del vehículo. Por último, rodar con una baja presión de los neumáticos supone que el consumo de diésel o gasolina aumenta en un 5%. Además, se recomienda mantener una velocidad uniforme sin acelerar o frenar de forma innecesaria, utilizar el freno motor y usar marchas largas cuando sea posible".

