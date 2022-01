Los Reyes Magos se ponen la tercera dosis en Vegas del Genil

Estamos estrenando este martes 4 de enero y no se si lo notas en el ambiente pero ya huele a Reyes Magos... En unas pocas horas vamos a poder vivir una de las noches más especiales y que un año más se va a ver influenciada por esta maldita pandemia que sigue pegando coletazos... Pues bien, es en los tiempos duros cuando hay que agudizar el ingenio y eso es lo que han hecho en el municipio granadino de Vegas del Genil. Un pequeño pueblo de poco menos de doce mil habitantes que ha conseguido que sus majestades los reyes de Oriente se hayan inoculado la tercera dosis en el centro de salud del pueblo...

Todo para que este año puedan repartir todos los regalos a tiempo y sobre todo, con seguridad. Es una iniciativa fantástica que tiene mucho que ver con el alcalde del pueblo... Es Leandro Martín, y esta madrugada nos ha ayudado a Poner las Calles.

La iniciativa, como nos ha contado el edil granadino, tiene como objetivo “animar a todos los niños y niñas de entre 5 y 11 años a vacunarse”. Por eso, estas tres personalidades, todos con una edad superior a los 70 años, acudieron el pasado lunes 3 de enero a vacunarse al centro de salud de la Barriada de Purchil, donde les han inoculado la vacuna de refuerzo de Pfizer.

De esta forma, sus Majestades los Reyes de Oriente podrán visitar mañana por la noche, mientras nosotros ponemos las calles, a los pequeños mientras duermen, con la tranquilidad para sus padres de que no tendrán un regalo no deseado: el coronavirus.

Además, Melchor, Gaspar y Baltasar han querido dedicar unas palabras a los pequeños, a quienes han asegurado que la dosis no duele nada y que están barajando la posibilidad de no traer ningún regalo a aquellos niños que no se la pongan. Todo un ejemplo para demostrar que la salud, al final, es el mejor regalo que los Reyes Magos nos quieren traer durante este año nuevo.