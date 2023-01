Una semana más, en 'Poniendo las Calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante. Este lunes 'Motorman' responde la pregunta de un oyente que le cuestiona si es verdad que determinadas prácticas para reducir y ahorrar combustible, pueden provocar averías mecánicas en el coche.

Los especialistas en conducción aseguran que aplicando algunas técnicas de conducción eficiente se puede reducir el consumo hasta en un 40%. Por ejemplo, en ensayos en pista se ha demostrado que variar la velocidad de 75 a 85 km/h cada 18 segundos aumenta el consumo de combustible en más de un 10%, por lo que si se acelera con suavidad y se evitan los acelerones innecesarios en ciudad, se limitará el consumo. Lo mismo sucede con la velocidad moderada: un coche a 120 km/h consume un 20 % más que a 100 km/h.

?? ¿Cómo afecta el frío a la batería del coche? Su vida tiene duración limitada, pero este tiempo puede cambiarla https://t.co/Je1R2HqFnH — COPE (@COPE) January 25, 2023

Otra de las recomendaciones para hacer una conducción eficiente es no dejar el coche al ralentí innecesariamente. Un vehículo con un motor de dos litros gasta unos 200 mililitros de combustible por cada 10 minutos que permanece al ralentí. Un gesto como no usar el aire acondicionado con moderación también puede incrementar el consumo de combustible de un vehículo, tanto que puedes perder en torno a un litro por cada 100 kilómetros en carretera y de dos litros en ciudad. Pero ojo, porque técnicamente no son tan positivos.

Los problemas

'Motorman' ve como "lógica" la "obsesión por reducir el consumo cuando conducimos", pero aclara que para "nuestro coche pueden resultar perjudiciales". "Abusar de técnicas de conducción económica pueden provocar averías mecánicas a medio o largo plazo", sentencia. Por ejemplo, explica que "circular a baja velocidad y a revoluciones muy bajas pueden provocar atascos en el filtro de partículas, sondas, caudalímetros o aporadores, porque se generan carbonillas, sobre todo, en motores diesel".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo mismo sucede con otra técnica: "Arrancar, parar y arrancar de forma constante y continua también puede producir problemas desde el motor de arranque hasta la batería". Entre otras prácticas que pueden a la larga producir averías, Alfonso García expone las de "usar combustibles de baja calidad o abusar del llamado freno motor".

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

La semana pasada, Alfonso García te explicó por qué uno de los grandes aliados para las carreteras durante el invierno tiene una parte contraproducente para los vehículos. Las bajas temperaturas añaden un peligro más a la carretera. El hielo que se forma sobre el asfalto provoca que las ruedas de los vehículos deslicen y es la causa de muchos accidentes. Para evitar estos problemas, se utiliza la sal y la salmuera. Pero, aunque es necesaria en estas situaciones, también tiene peligros que 'Motorman' te explica.