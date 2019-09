Los expedientes de casas encantadas españolas que ni la Policía fue capaz de explicar

En 'Poniendo las Calles' hemos conocido la historia detrás de esos expedientes de casas encantadas que han conmocionado a la sociedad española y que, incluso, han desconcertado a las autoridades al no poder desvelar el origen de estos sucesos paranormales. Para explicar estos casos, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha estado acompañado por el periodista especializado David Cuevas y el investigador Manuel Carballal, autor del libro 'Causa de denuncia: poltergeist'.

Atestados policiales que reflejan sucesos inexplicables y que os traemos hoy. "Una perspectiva con la que no suele relacionarse a la Policía, pero que, en muchos casos, tienen mucho más que ver de lo que pensamos", explicaba David Cuevas. Estos casos han sido documentados con partes policiales gracias a la investigación de Carballal. "Conozco las academias policiales de cerca; los que entran reciben formación de criminalística, entre otras cosas, pero obviamente no están preparados para estas cosas. Aunque hay que decir que la mayoría de las veces, estos casos tienen explicación", dellaba Manuel Carballal, que ha recogidao decenas de casos en los que, incluso, la Policía Nacional, Local y Guardia Civil no han sido capaces de descifrar de dónde procecían estos sucesos sin explicación.

Entre David Cuevas y Manuel Carballal han explicado a 'El Pulpo', y a todos los oyentes de 'Poniendo las Calles', casos tan enigmáticos como 'El expediente Vallecas' o 'Las caras de Bélmez', entre otros.

Asimismo, han contado otros menos conocidos como el ocurrido en San Sebastián de los Reyes en un edificio con sucesos paranormales. "Estaba la familia y los vecinos en el rellano ante lo que estaba ocurriendo. Los agentes entraron y vieron un espectáculo en toda regla: todo tirado por los suelos, los muebles patas arriba... Las actas y los documentos están ahí. De hecho, la familia vendió el piso y se mudó al levante español. Algo ocurrió en esa casa que les hizo mudarse", concluía Carballal.

Todos estos casos y muchos más en 'Poniendo las Calles' y en el libro 'Causa de denuncia: poltergeist', de Manuel Carballal.