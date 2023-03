Lorenzo Santamaría: “Con un Renault 12 y carreteras malas me hice 150 conciertos en un año”

Pocos pueden sentirse clásicos de la historia y Lorenzo Santamaría sí puede hacerlo. Es parte de la historia viva de España y durante mucho tiempo se convirtió en una de las voces que ayudaban a enamorarse a los españoles. Ahora Lorenzo sigue disfrutando encima de un escenario y eso en sus conciertos se nota. Lo primero que le hemos preguntado después de tantos años es sobre su garganta. Él dice: “La garganta llega un momento que se convierte en callo”. “La fórmula para aguantar es cantar, cantar y cantar”.

Lorenzo es una persona que aparecía y desparecía o al menos así lo creía la gente, pero ha aclarado la duda: “Nunca he desaparecido, pero mi tierra, Mallorca me fascina. Por eso cuando estaba harto me iba a disfrutar y a desconectar allí”.

El rockero tiene entre manos una gira que va a ser una brutalidad. Lorenzo dice: “Ahora vamos a hacer una buena gira, vamos a aprovechar que estoy bien de voz y físicamente y vamos a disfrutar”. “Aunque parezca un poco egoísta, pero para demostrar que sigo aquí”.





Todos los detalles en el audio.

En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre con optimismo y pensando en los Ponedores. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.

De la mano de El Pulpo conocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores! Si quieres participar en el programa, envíanos un audio o nota de voz al WhatsApp del programa, contándonos a qué te dedicas o por qué nos escuchas. El número es 662 942 605.