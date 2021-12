Las polémicas de Encarna (segunda parte)

Era dura, muy dura, diría que demoledora en la crítica cuando tenía que denunciar como también era espléndida y generosa en las alabanzas cuando tenía que poner en valor y reconocer el trabajo o el comportamiento de alguien. Lo que no pasaba nunca por alto era la crítica injusta y superficial a su labor profesional que defendía con auténtica pasión llegando a veces muy lejos. Y es que cualquiera que intentase entrar por esa senda se encontraba con una auténtica Agustina de Aragón dispuesta a luchar por defender su territorio profesional, como ella misma reconocía en su programa Directamente Encarna: “Porque una puede estar años callada, escuchando barbaridades, callada... Y de pronto llega un momento en el que dice: 'Ya no' Porque ya me toman por tonta. Ya no me callo porque lo que yo hago en una actitud de elegancia que es callarme alguien no lo puede entender y pensar que me da miedo contestar”

En esta ocasión, vamos a repasar un aspecto polémico de la comunicadora, una arista de su personalidad radiofónica que generó mucha controversia pero que era parte del espectáculo que ella daba cada tarde o cada madrugada. Hablamos de las batallas de Encarna contra sus detractores. Lo hacemos como cada semana con Juan Pedro Alcázar, autor de libro “Encarna Sánchez una vida para la radio”, una obra imprescindible para conocer la historia profesional de este mito de la radio, de la gran estrella de la COPE.

Él reconoce que le han preguntado en muchas ocasiones desde que publicaron el libro que cuál era el defecto principal de Encarna y él reconoce que podría ser su exceso de personalismo. Aunque reconoce que es un defecto como comunicadora aunque una vez que conoces su historia personal, su vida entiendes más esas reacciones a veces exageradas ante una crítica a su trabajo o a su carrera profesional. Es verdad que ella no iniciaba las batallas, ella contestaba a lo que otros decían pero personalizaba demasiado, no medía los límites y entraba demasiado a contestar a comentarios que se hacían contra su trabajo, que injustamente lo minusvaloraban. Aprovechaba el poder que le daba el micro para contestar sin piedad. Eso generaba espectáculo y audiencia, sin duda, y es algo que se hacía en la radio de la época en la que algunas de las grandes estrellas mantenían enfrentamientos públicos en el micrófono, por ejemplo García y de la Morena, Antonio Herrero con Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo y Encarna por ejemplo los mantuvo con otra periodista radiofónica, con Concha García Campoy.